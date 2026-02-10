Piedras Negras: Refuerzan vacunación casa por casa en colonia Las Lomas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 01 intensificará las brigadas de vacunación casa por casa en la colonia Las Lomas, con el objetivo de completar esquemas en niñas, niños y población en general, informó la coordinadora de Salud, Priscila Hernández López.

Aunque la campaña de inmunización se mantiene activa durante todo el año, la funcionaria explicó que actualmente se refuerzan las acciones para garantizar una mayor cobertura y acercar los biológicos directamente a los hogares, evitando que las familias tengan que trasladarse a centros de salud.

Hernández López exhortó a la ciudadanía a colaborar con el personal sanitario y permitir el acceso a sus viviendas, ya que esta estrategia permite identificar esquemas incompletos y proteger a la población contra enfermedades prevenibles.

Adelantó que en los próximos días se dará a conocer un calendario de puntos de vacunación en distintos sectores de la ciudad, que incluirá jornadas durante fines de semana y en horarios vespertinos, con la meta de superar el 95 por ciento de cobertura en el esquema básico.

Este esquema contempla vacunas contra influenza, COVID-19, sarampión, rotavirus y otros biológicos necesarios tanto para menores como para adultos.

En cuanto a la prevención del cáncer de mama, recordó que las mastografías se realizan de manera permanente en el Hospital Chavarría, por lo que invitó a mujeres de entre 40 y 69 años a realizarse este estudio de forma oportuna, al destacar que la enfermedad es curable si se detecta a tiempo.

Respecto al Virus del Papiloma Humano (VPH), señaló que la vacunación se aplica en coordinación con estrategias estatales en escuelas, principalmente a niñas y niños de 11 años o que cursan quinto de primaria. Quienes no reciban la dosis en su plantel pueden acudir a los centros de salud.

Finalmente, sobre el sarampión, reiteró que la vacunación es la principal medida de prevención y recordó que puede aplicarse hasta los 49 años en grupos específicos de riesgo. Subrayó que se trata de una enfermedad altamente contagiosa que ya ha registrado casos en otros estados del país.