Piedras Negras: Salario mínimo en la frontera debe aplicarse sin excepción desde enero

Piedras Negras
/ 13 enero 2026
    Piedras Negras: Salario mínimo en la frontera debe aplicarse sin excepción desde enero
    El salario mínimo con incremento debe de aplicarse a partir del 1 de enero de 2026, aseguró el abogado laboral Tadeo Vargas Pérez. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

El ajuste entró en vigor desde el 1 de enero y debe aplicarse sin excepciones, advierte abogado laboralista

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El incremento al salario mínimo en la zona fronteriza es de aplicación inmediata y obligatoria desde el pasado 1 de enero, sin excepción para los empleadores, afirmó el abogado laboralista Tadeo Vargas Pérez.

De acuerdo con el especialista, el ajuste salarial representa un aumento cercano al cinco por ciento, al pasar de 419 a aproximadamente 440 pesos diarios. Esto significa que los trabajadores que cumplen una jornada completa de ocho horas perciben ahora un ingreso semanal estimado en 3 mil 80 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia invernal en Monclova, mueren dos veladores por inclemente frío

Vargas Pérez aclaró que, por el momento, no existen modificaciones en la duración de la jornada laboral ni en el esquema de pago de horas extra, ya que la iniciativa para reducir la semana laboral a 40 horas aún no ha entrado en vigor.

Explicó que este tipo de reformas suelen discutirse y anunciarse después del 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, por lo que las condiciones actuales permanecen sin cambios.

Asimismo, señaló que durante la primera semana de enero pudieron presentarse variaciones en los pagos debido a la transición del cierre del año anterior. Sin embargo, subrayó que a partir de la segunda semana el salario debe reflejarse de manera íntegra y conforme al nuevo monto autorizado.

Finalmente, recordó que la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) es responsabilidad del patrón y debe quedar claramente especificada en los recibos de nómina, como parte de las obligaciones legales en materia laboral.

Temas


Salarios
impuestos

Localizaciones


Piedras Negras

