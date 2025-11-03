Llega la ‘Caravana de la Salud’ a Candela con servicios gratuitos

Monclova
/ 3 noviembre 2025
    Llega la ‘Caravana de la Salud’ a Candela con servicios gratuitos

Se ofrecieron estudios gratuitos para prevenir enfermedades virales y mastografías, así como talleres sobre el buen comer

CANDELA, COAH.- Con una destacada participación ciudadana, el Municipio de Candela llevó a cabo con gran éxito la “Caravana de la Salud”. Esta iniciativa realizada en coordinación con la estrategia Mejora Coahuila del gobernador Manolo Jiménez Salinas, tiene el propósito de acercar servicios médicos gratuitos a la población más vulnerable.

Durante la jornada, se ofrecieron mastografías sin costo para la detección temprana del cáncer de mama, así como vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo.

Además, los asistentes participaron en talleres sobre el buen comer, donde se promovieron hábitos alimenticios saludables para mejorar la calidad de vida de las familias candelenses.

Fernando Juárez, alcalde de Candela, expresó su satisfacción por el éxito del programa y reiteró el compromiso de su administración con la salud pública.

“Estamos muy contentos de poder ofrecer estos servicios a nuestra comunidad. La salud es fundamental para el bienestar de nuestros ciudadanos y seguiremos trabajando para brindarles la mejor atención posible”, señaló.

La “Caravana de la Salud” refleja la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, enfocado en fortalecer la atención médica preventiva y garantizar el acceso a servicios básicos de salud para todos los habitantes.

