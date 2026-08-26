‘Refrescan’ policías a transeúntes de Piedras Negras con reparto de agua en operativo ciudadano

La estrategia busca prevenir cuadros de deshidratación y otros efectos relacionados con las altas temperaturas, especialmente entre personas que permanecen durante periodos prolongados en la vía pública. Los agentes recorren zonas de la ciudad y brindan apoyo directo a quienes requieren hidratarse.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante una nueva jornada de temperaturas elevadas, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Piedras Negras , Coahuila, reforzaron las acciones de proximidad con el operativo hidratación, mediante recorridos por distintos sectores de la ciudad para entregar agua a ciudadanos expuestos al calor.

La medida cobra relevancia por las condiciones meteorológicas que ha enfrentado Piedras Negras durante agosto. El pasado 20 de agosto, la ciudad alcanzó 42.5 grados Celsius, su temperatura más alta registrada durante 2026 y una de las mayores del país en esos días, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional citados por Protección Civil.

El calor continuará durante los próximos días. Para este jueves 27 la máxima podría alcanzar los 40 grados, con sensación térmica de hasta 41 grados. El panorama mantiene condiciones de riesgo para quienes realizan actividades al aire libre.

Aunque se prevé cierta variación hacia el fin de semana, las temperaturas permanecerán elevadas, por lo que las autoridades mantienen el llamado a beber agua de manera constante, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y prestar especial atención a niños y adultos mayores.