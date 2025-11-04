Registran tres intentos de suicidio en Piedras Negras; todos estables

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– En distintos puntos de Piedras Negras, tres personas fueron hospitalizadas durante los últimos días tras intentar quitarse la vida. Los casos, ocurridos en circunstancias separadas, encendieron las alertas de las corporaciones de emergencia y autoridades de salud mental en la región norte del estado.

El primer hecho ocurrió durante los primeros minutos del martes en una vivienda de la colonia San Joaquín, donde Cecilia Alejandra “N”, de 22 años, fue encontrada inconsciente por familiares. De inmediato, solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911, y paramédicos del Cuerpo de Bomberos la trasladaron al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS. La joven habría ingerido pastillas controladas y, tras recibir atención médica oportuna, fue reportada con signos vitales estables.

TE PUEDE INTERESAR: Cierran cinco grupos en preescolares de Piedras Negras por brotes del virus Coxsackie

Horas más tarde, cerca de las 7:30 horas, otro joven, identificado como Ernesto Leonardo “N”, de 19 años, ingresó al Hospital General “Dr. Salvador Chavarría Sánchez”. De acuerdo con el parte médico, también habría consumido medicamento en exceso con intención autolesiva. Su estado de salud fue catalogado como estable.

El tercer caso se registró la noche del domingo en la colonia Lázaro Cárdenas. En esa ocasión, un hombre de 30 años identificado como Leopoldo Eusebio “N” intentó quitarse la vida tras una discusión con su esposa. El incidente ocurrió dentro de su domicilio, en el cruce de las calles Mineros y Ferrocarrileros. La estructura donde intentó colgarse cedió, lo que permitió que su pareja lo encontrara inconsciente y solicitara auxilio inmediato. Bomberos y paramédicos lograron estabilizarlo y trasladarlo al hospital, donde permanece bajo observación.

Los tres casos fueron turnados a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a la Policía Civil de Coahuila, mientras que el Subcomité de Salud Mental brindará atención psicológica a las personas afectadas y sus familias.

La Coordinación de Seguridad Pública Municipal reiteró el llamado a mantener la comunicación familiar y a buscar ayuda profesional ante señales de depresión, recordando que el número Línea de la Vida 800 911 2000 ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas.

(Con información de medios locales)