Reparan fugas en línea principal de agua y evitan desabasto para 80 mil habitantes en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 10 marzo 2026
    En los trabajos participaron unos 30 trabajadores sindicalizados, además de ingenieros y personal operativo, durante toda la noche. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La línea había permanecido más de una década sin atención, lo que incrementó el riesgo de fallas.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras más de una década sin atención, autoridades y personal técnico lograron reparar fugas críticas en una línea principal de agua potable que abastece a decenas de colonias, evitando que cerca de 80 mil habitantes se quedaran sin suministro.

Los trabajos se realizaron en una tubería de 24 pulgadas, donde fue necesario instalar conexiones especiales prefabricadas de 1.20 metros para unir tramos de asbesto con PVC. La maniobra representó un reto técnico debido a las condiciones del terreno, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, caracterizado por suelos pantanosos que abarcan aproximadamente cinco hectáreas y que durante años habían dificultado cualquier intervención.

El responsable de la obra explicó que existía el riesgo de suspender el servicio en al menos 50 colonias, lo que habría obligado a abastecer a la población mediante pipas. Sin embargo, gracias a la estrategia aplicada y a los niveles adecuados en los tanques de almacenamiento, el suministro se mantuvo sin interrupciones.

Las labores iniciaron la tarde del viernes y se prolongaron durante toda la noche, con la participación de alrededor de 30 trabajadores sindicalizados, además de ingenieros y personal operativo.

En total se repararon cuatro fugas de gran tamaño, inicialmente catalogadas como prioritarias. Aunque el plan contemplaba atender únicamente dos, la estabilidad en los niveles de agua permitió ampliar la intervención.

Aún quedan pendientes cuatro reparaciones menores, que se realizarán en los próximos días una vez que lleguen nuevas piezas prefabricadas diseñadas para las dimensiones especiales de la tubería. Se estima que en un plazo máximo de 15 días la línea quedará completamente rehabilitada.

