Riñas entre estudiantes se en los últimos días provoca preocupación en Piedras Negras (videos)

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una sucesión de riñas registradas durante los últimos días, varias de ellas protagonizadas por estudiantes, adolescentes y jóvenes, encendió las alertas en Piedras Negras, Coahuila, luego de que videos de los enfrentamientos comenzaran a circular masivamente en redes sociales. La cadena de incidentes comenzó durante el fin de semana, cuando estudiantes que asistían a una celebración de quinceaños protagonizaron una riña que terminó por extenderse hasta una escuela, donde continuaron las agresiones. El festejo derivó en golpes, persecuciones y momentos de tensión entre jóvenes, en un episodio que posteriormente circuló en videos difundidos a través de redes sociales.

Este martes se reportó otro enfrentamiento en las inmediaciones de una sucursal de Farmacias Guadalajara, donde nuevamente jóvenes, varios de ellos identificados como estudiantes, participaron en una pelea ante la mirada de personas que se encontraban en el sector. Imágenes del incidente volvieron a difundirse mediante teléfonos celulares y plataformas digitales.

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La preocupación aumentó con la circulación de un tercer video, esta vez grabado dentro del CBTis 34, en el que dos estudiantes se enfrentan físicamente mientras otros alumnos observan y registran el momento con sus teléfonos. La dirección del plantel confirmó que los involucrados eran estudiantes de la institución y aplicó una suspensión de cinco días a ambos. También fueron citados sus padres para abordar lo sucedido y aplicar el protocolo interno correspondiente.

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El CBTis 34 acumula en los últimos meses una serie de incidentes que van desde amenazas de tiroteo y bomba, hasta riñas y porte de armas blancas al interior del plantel. En lo que va del 2026 se han difundido videos de una pelea entre tres alumnas dentro del plantel sin que maestros intervinieran. En redes sociales también ha circulado en las últimas semanas un supuesto video íntimo de dos alumnos en los baños, versión que no ha sido confirmada por la dirección ni por la Fiscalía, pero que incrementó la molestia entre tutores. También se han reportado la presencia de artefactos explosivos, por lo que el CBTis 34 de Piedras Negras tuvo que ser evacuado tras un reporte de artefacto explosivo. Finalmente se reportó como falsa alarma y las clases se reanudaron. El director Fernando Balderas Méndez indicó que la diferencia entre los jóvenes aparentemente tenía antecedentes fuera del plantel, pero terminó por convertirse en una confrontación física dentro de las instalaciones escolares. Tras difundirse esas imágenes, un mensaje anónimo publicado en redes sociales aseguró que se preparaba otra pelea, ahora con navajas, situación que llevó a policías a mantener vigilancia en el exterior del CBTis 34. La advertencia no se concretó y no se detectaron personas armadas.

La sucesión de enfrentamientos, todos con participación de jóvenes y estudiantes, encendió la preocupación entre padres de familia y autoridades, especialmente porque varios de los hechos pasaron de espacios sociales y públicos al entorno escolar. La difusión inmediata de los videos también amplificó cada episodio y generó nuevas versiones y amenazas en redes sociales, mientras autoridades educativas insistieron en la intervención de las familias y en atender los conflictos antes de que escalen a nuevas agresiones físicas.