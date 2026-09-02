Sale ileso tras volcar su camioneta en la carretera Allende-Villa Unión, Coahuila

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    Sale ileso tras volcar su camioneta en la carretera Allende-Villa Unión, Coahuila
    La camioneta RAM quedó volcada sobre su costado derecho a un costado de la carretera Allende-Villa Unión. CORTESÍA

Gerardo Robledo, de 34 años, fue localizado fuera de la unidad en aparente estado de ebriedad y canalizado a un centro de salud para valoración

ALLENDE, COAH.- Un hombre de 34 años resultó aparentemente ileso luego de que la camioneta que conducía terminara volcada a un costado de la carretera Allende-Villa Unión, donde cuerpos de emergencia acudieron tras recibir el reporte del accidente.

El percance ocurrió la tarde de este miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 15:04 horas, cuando personal de Protección Civil y Bomberos de Allende se movilizó hasta el tramo carretero para atender la volcadura.

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A su llegada, los elementos encontraron una camioneta pick-up RAM blanca, con placas del estado de Texas, recostada sobre su costado derecho y fuera de la cinta asfáltica. La unidad presentaba daños materiales de consideración.

En una primera revisión, los rescatistas no encontraron a ninguna persona dentro de la camioneta. Sin embargo, al ampliar la inspección de la zona localizaron a un hombre aproximadamente 50 metros del vehículo.

El individuo se identificó como Gerardo Robledo, de 34 años, con domicilio en Villa Unión, quien, de acuerdo con los elementos que atendieron el reporte, presentaba aparente estado de ebriedad.

Ante esta situación se solicitó su traslado al Centro de Salud para que recibiera una valoración médica y se descartaran posibles lesiones derivadas del accidente.

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Mientras tanto, personal de Protección Civil realizó una revisión en los alrededores para verificar que no hubiera más personas involucradas o lesionadas.

El accidente quedó bajo conocimiento de Seguridad Pública, cuyos elementos realizarían las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la volcadura y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del percance.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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