Sale ileso tras volcar su camioneta en la carretera Allende-Villa Unión, Coahuila

ALLENDE, COAH.- Un hombre de 34 años resultó aparentemente ileso luego de que la camioneta que conducía terminara volcada a un costado de la carretera Allende-Villa Unión, donde cuerpos de emergencia acudieron tras recibir el reporte del accidente. El percance ocurrió la tarde de este miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 15:04 horas, cuando personal de Protección Civil y Bomberos de Allende se movilizó hasta el tramo carretero para atender la volcadura.

A su llegada, los elementos encontraron una camioneta pick-up RAM blanca, con placas del estado de Texas, recostada sobre su costado derecho y fuera de la cinta asfáltica. La unidad presentaba daños materiales de consideración. En una primera revisión, los rescatistas no encontraron a ninguna persona dentro de la camioneta. Sin embargo, al ampliar la inspección de la zona localizaron a un hombre aproximadamente 50 metros del vehículo. El individuo se identificó como Gerardo Robledo, de 34 años, con domicilio en Villa Unión, quien, de acuerdo con los elementos que atendieron el reporte, presentaba aparente estado de ebriedad. Ante esta situación se solicitó su traslado al Centro de Salud para que recibiera una valoración médica y se descartaran posibles lesiones derivadas del accidente.

Mientras tanto, personal de Protección Civil realizó una revisión en los alrededores para verificar que no hubiera más personas involucradas o lesionadas. El accidente quedó bajo conocimiento de Seguridad Pública, cuyos elementos realizarían las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la volcadura y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del percance.