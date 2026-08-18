Sentencian a cuatro años a Juventino ‘N’ por posesión de heroína y metanfetamina en Piedras Negras, Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A casi un año de su detención en la colonia La Esperanza, en Piedras Negras, Coahuila, Juventino “N” recibió una sentencia de cuatro años y dos meses de prisión por un delito contra la salud, luego de que la Fiscalía General de la República acreditara su participación en la posesión de una importante cantidad de narcóticos. La FGR informó que el ahora sentenciado fue detenido por elementos de la Policía Especializada de Coahuila y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

En el proceso se estableció el aseguramiento de un kilo 938 gramos seis miligramos de heroína y 497 gramos cuatro miligramos de metanfetamina, además de un vehículo. La condena fue obtenida mediante un procedimiento abreviado, en el que el Ministerio Público Federal presentó los elementos de prueba ante el juez de Control. Además de la pena de prisión, el juzgador impuso una amonestación y la suspensión de derechos políticos y civiles. El caso tiene como antecedente el operativo realizado en agosto de 2025 en la colonia La Esperanza, donde autoridades estatales y federales habían detenido a Juventino “N” durante un cateo derivado de una denuncia anónima. En aquella intervención también fue asegurado un automóvil BMW con placas de Texas, cuyo valor fue estimado en alrededor de 4 millones de pesos, así como varias dosis de metanfetamina.

La investigación posterior quedó en manos de la autoridad federal, que finalmente llevó el caso ante un juez y obtuvo la sentencia condenatoria. La resolución representa el cierre judicial de ese proceso penal por delitos contra la salud, mientras que la FGR mantiene abiertas sus acciones de investigación y persecución de delitos federales en Coahuila.

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