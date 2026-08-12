Simas Piedras Negras aprieta su padrón y regulariza 199 quitas de 238 registros

La regularización representa casi 84% de las quintas incluidas en el registro del organismo. De acuerdo con el reporte, el proceso permitió actualizar la situación de estos usuarios y su facturación.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento ( Simas ) puso en regla 199 de las 238 quintas registradas en su padrón, de acuerdo con el informe presentado durante la conferencia matutina del Ayuntamiento correspondiente a las actividades de julio.

Durante julio, Simas recibió y atendió 324 reportes ciudadanos relacionados principalmente con fugas, drenaje, consumo elevado, falta de agua y baches. Para la recepción de solicitudes se utilizaron el Call Center y herramientas digitales.

El organismo también informó que 3 mil 956 personas fueron beneficiadas mediante el programa “Agua para todos”, dirigido a usuarios que requieren apoyo relacionado con el servicio y adeudos.

En el área operativa, durante julio se realizaron reparaciones de fugas en líneas generales, rehabilitación de tuberías de agua potable y drenaje, instalación de bombas y trabajos en distintos puntos de la infraestructura hidráulica.

El reporte incluye además labores de mantenimiento y equipamiento en cárcamos de bombeo y en la Planta 3. Entre las acciones se mencionaron reparación de motores, sustitución de componentes y trabajos en los sistemas de control.

En materia financiera, Simas informó reducciones en los gastos de materiales de construcción, combustibles y comunicación. También reportó una disminución de la deuda con proveedores y un menor gasto en la nómina del personal de confianza.