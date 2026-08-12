Simas Piedras Negras aprieta su padrón y regulariza 199 quitas de 238 registros

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    Simas Piedras Negras aprieta su padrón y regulariza 199 quitas de 238 registros
    Durante julio, Simas Piedras Negras atendió 324 reportes ciudadanos relacionados con agua, drenaje y otros servicios. CORTESÍA

En julio pasado se atendieron 324 reportes ciudadanos y se contabilizaron 3 mil 956 beneficiarios del programa ‘Agua para todos’

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) puso en regla 199 de las 238 quintas registradas en su padrón, de acuerdo con el informe presentado durante la conferencia matutina del Ayuntamiento correspondiente a las actividades de julio.

La regularización representa casi 84% de las quintas incluidas en el registro del organismo. De acuerdo con el reporte, el proceso permitió actualizar la situación de estos usuarios y su facturación.

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Durante julio, Simas recibió y atendió 324 reportes ciudadanos relacionados principalmente con fugas, drenaje, consumo elevado, falta de agua y baches. Para la recepción de solicitudes se utilizaron el Call Center y herramientas digitales.

El organismo también informó que 3 mil 956 personas fueron beneficiadas mediante el programa “Agua para todos”, dirigido a usuarios que requieren apoyo relacionado con el servicio y adeudos.

En el área operativa, durante julio se realizaron reparaciones de fugas en líneas generales, rehabilitación de tuberías de agua potable y drenaje, instalación de bombas y trabajos en distintos puntos de la infraestructura hidráulica.

El reporte incluye además labores de mantenimiento y equipamiento en cárcamos de bombeo y en la Planta 3. Entre las acciones se mencionaron reparación de motores, sustitución de componentes y trabajos en los sistemas de control.

En materia financiera, Simas informó reducciones en los gastos de materiales de construcción, combustibles y comunicación. También reportó una disminución de la deuda con proveedores y un menor gasto en la nómina del personal de confianza.

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De acuerdo con las cifras presentadas por el organismo, el resultado financiero acumulado de enero a julio de 2026 fue de aproximadamente 2.34 millones de pesos de superávit.

El informe presentado ante el Ayuntamiento concentró los resultados del periodo en cuatro rubros: regularización y facturación de usuarios, atención de reportes, trabajos de infraestructura y comportamiento de los gastos y las finanzas del organismo.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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