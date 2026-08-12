Simas Piedras Negras aprieta su padrón y regulariza 199 quitas de 238 registros
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En julio pasado se atendieron 324 reportes ciudadanos y se contabilizaron 3 mil 956 beneficiarios del programa ‘Agua para todos’
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) puso en regla 199 de las 238 quintas registradas en su padrón, de acuerdo con el informe presentado durante la conferencia matutina del Ayuntamiento correspondiente a las actividades de julio.
La regularización representa casi 84% de las quintas incluidas en el registro del organismo. De acuerdo con el reporte, el proceso permitió actualizar la situación de estos usuarios y su facturación.
Durante julio, Simas recibió y atendió 324 reportes ciudadanos relacionados principalmente con fugas, drenaje, consumo elevado, falta de agua y baches. Para la recepción de solicitudes se utilizaron el Call Center y herramientas digitales.
El organismo también informó que 3 mil 956 personas fueron beneficiadas mediante el programa “Agua para todos”, dirigido a usuarios que requieren apoyo relacionado con el servicio y adeudos.
En el área operativa, durante julio se realizaron reparaciones de fugas en líneas generales, rehabilitación de tuberías de agua potable y drenaje, instalación de bombas y trabajos en distintos puntos de la infraestructura hidráulica.
El reporte incluye además labores de mantenimiento y equipamiento en cárcamos de bombeo y en la Planta 3. Entre las acciones se mencionaron reparación de motores, sustitución de componentes y trabajos en los sistemas de control.
En materia financiera, Simas informó reducciones en los gastos de materiales de construcción, combustibles y comunicación. También reportó una disminución de la deuda con proveedores y un menor gasto en la nómina del personal de confianza.
De acuerdo con las cifras presentadas por el organismo, el resultado financiero acumulado de enero a julio de 2026 fue de aproximadamente 2.34 millones de pesos de superávit.
El informe presentado ante el Ayuntamiento concentró los resultados del periodo en cuatro rubros: regularización y facturación de usuarios, atención de reportes, trabajos de infraestructura y comportamiento de los gastos y las finanzas del organismo.