Tecnológicos de Piedras Negras y Ciudad Acuña formalizan acuerdos para trabajar de la mano en temas educativos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Instituto Tecnológico de Piedras Negras y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña formalizaron dos convenios de colaboración, con los que establecieron una relación de trabajo conjunto en materia académica, científica, tecnológica y de vinculación. La firma de los acuerdos se realizó entre ambas instituciones de educación superior tecnológica de la Región Norte de Coahuila, con el propósito de establecer mecanismos que permitan desarrollar actividades conjuntas dentro de sus respectivas áreas de competencia.

Los convenios contemplan la colaboración entre ambas instituciones en distintos ámbitos relacionados con la educación tecnológica y la vinculación, de acuerdo con la información difundida por el Tecnológico de Piedras Negras. La firma representa la formalización de una relación entre dos instituciones que forman parte de la oferta de educación tecnológica en la Región Norte, donde mantienen vínculos con el sector productivo y otros organismos de la zona. El Tecnológico Superior de Ciudad Acuña cuenta además con una relación de convenios con instituciones educativas, empresas y organismos públicos, entre ellos organizaciones ubicadas en Piedras Negras y otros municipios de Coahuila. En el caso del Tecnológico de Piedras Negras, la colaboración con Ciudad Acuña abre un espacio institucional para establecer actividades coordinadas relacionadas con la formación profesional y el desarrollo tecnológico, aunque la información pública disponible sobre estos dos acuerdos no precisa todavía proyectos específicos, fechas de ejecución o metas cuantificables.

Por ello, los convenios pueden ser considerados como el marco formal para futuras acciones entre ambas instituciones, sin que hasta ahora se hayan detallado públicamente programas concretos derivados de su firma. La colaboración se suma a los mecanismos de vinculación utilizados por las instituciones tecnológicas para establecer relaciones con otras universidades, empresas y organismos de la región.

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