Trabajador pierde dos dedos en accidente laboral en una empresa en Piedras Negras, Coahuila

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Piedras Negras
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    Trabajador pierde dos dedos en accidente laboral en una empresa en Piedras Negras, Coahuila
    Un trabajador de Rassini resultó gravemente lesionado al quedar atrapada su mano en una prensa industrial mientras realizaba labores dentro de la planta. CORTESÍA

Martín ‘N’, de 39 años, fue trasladado al Hospital General de Zona número 11 para recibir atención especializada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un trabajador de 39 años sufrió la amputación de dos dedos de la mano izquierda luego de quedar atrapado en una prensa industrial mientras realizaba sus labores dentro de la planta Rassini, en Piedras Negras.

El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes 18 de septiembre y movilizó al personal médico de la empresa, que brindó los primeros auxilios al trabajador antes de trasladarlo al Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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El lesionado fue identificado como Martín “N”, de 39 años, quien se desempeña como operador de muelles. De acuerdo con la información recabada, se encontraba colocando una pieza en una prensa cuando el pedal de accionamiento habría resbalado, provocando que la maquinaria se activara de manera inesperada.

El trabajador todavía tenía la mano dentro del área de operación cuando la prensa descendió y atrapó sus dedos, ocasionándole lesiones de consideración. Como consecuencia, sufrió el desmembramiento de los dedos anular y meñique de la mano izquierda.

Tras el accidente, paramédicos de la propia empresa realizaron la atención inicial y posteriormente lo trasladaron en una ambulancia interna al HGZ número 11 del IMSS. El ingreso hospitalario se registró alrededor de las 11:00 horas.

Un reporte relacionado con la atención médica identifica el accidente con el folio NOR2600435048 y establece que ocurrió al interior de la planta mientras el trabajador manipulaba una máquina.

El estado de salud del empleado fue reportado como estable, aunque delicado por la naturaleza de las lesiones. Permaneció bajo vigilancia médica y en espera de valoración por un especialista en traumatología, quien deberá determinar el tratamiento y las intervenciones necesarias.

Hasta el momento, la información disponible establece que el incidente ocurrió mientras el trabajador realizaba actividades propias de su puesto.

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La explicación sobre el presunto resbalón del pedal corresponde a la versión proporcionada sobre el momento del accidente, por lo que deberán determinarse las circunstancias exactas y las condiciones de seguridad en las que ocurrió el hecho.

El caso quedó registrado como un accidente laboral y se espera que las autoridades y las instancias correspondientes determinen las causas del incidente y las medidas que deberán adoptarse.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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