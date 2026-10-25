UTNC gradúa a 391 nuevos Técnicos Superiores Universitarios para impulsar el desarrollo regional

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    UTNC gradúa a 391 nuevos Técnicos Superiores Universitarios para impulsar el desarrollo regional
    Representantes de empresas y autoridades acompañaron a los egresados de la UTNC, institución que busca fortalecer la relación entre la formación académica y el sector productivo. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila graduó a 391 técnicos superiores universitarios de siete programas educativos

NAVA, COAH.- La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) celebró la graduación de 391 nuevos profesionistas como técnicos superiores universitarios (TSU), en una ceremonia que contó con la presencia de autoridades estatales, municipales y representantes del sector industrial para refrendar el vínculo entre la academia y el aparato productivo de la región.

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Los egresados concluyeron su formación en siete programas educativos de alta demanda para el crecimiento tecnológico y económico de la zona:

Desarrollo de Software Multiplataforma

Instalaciones Eléctricas

Sistemas de Manufactura Flexible

Mantenimiento Industrial

$!Los graduados cursaron programas relacionados con tecnología, manufactura, mantenimiento industrial, logística y mercadotecnia.
Los graduados cursaron programas relacionados con tecnología, manufactura, mantenimiento industrial, logística y mercadotecnia. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Procesos Productivos

Cadena de Suministros

Mercadotecnia

Enlace estratégico con el sector productivo

Durante el evento, el rector de la UTNC, Mtro. Marco Antonio Saldaña Infante, felicitó a los graduados y subrayó que este logro es fruto de su disciplina y del respaldo de sus familias. Asimismo, destacó que uno de los ejes principales de su administración es fortalecer la vinculación con las empresas para garantizar estadías, formación práctica y una inserción laboral exitosa.

La relevancia de esta alianza quedó de manifiesto con la asistencia de directivos y líderes de compañías clave en la región, tales como Constellation Brands, Rassini, SAF-Holland, Arca Continental y Magna, cuya participación refrenda el interés compartido por impulsar el talento local.

El presídium estuvo conformado por personalidades de los ámbitos gubernamental, legislativo y educativo, entre ellas:

Lic. Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno, en representación del gobernador del estado, Ing. Manolo Jiménez Salinas.

Lic. Irasema Isabel Rodríguez García, directora del DIF Nava, en representación del alcalde, Ing. Iván Ochoa Rodríguez.

Franco González Treviño, coordinador regional de Mejora Coahuila en Piedras Negras y Norte II, en representación del senador Gabriel Elizondo Pérez.

Lic. Maricarmen de León Medellín, coordinadora regional de Mejora Coahuila en Cinco Manantiales.

Raúl Alejandro Vela Erhard, rector de la Universidad Politécnica de Piedras Negras.

El diputado local Lic. Guillermo Ruiz Guerra y la subsecretaria de Salud, Lic. Norma Treviño Galindo.

Con esta generación de 391 TSU, la UTNC se consolida como una institución clave en la formación de talento humano competitivo para el presente y el futuro de la Región Norte de Coahuila.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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