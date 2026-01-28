Verifican 159 escuelas beneficiadas por programa federal La Escuela es Nuestra

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El programa federal La Escuela es Nuestra avanza en la Región Norte del estado con el proceso de verificación de los planteles educativos beneficiados, etapa previa a la entrega de recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura escolar, informó Ruby Martínez, coordinadora del programa.

La funcionaria explicó que, una vez concluidas las revisiones físicas en cada escuela, se convocará a asambleas escolares para la conformación del comité de administración, el cual será responsable de ejecutar los recursos.

Dicho comité estará integrado por padres de familia y miembros de la comunidad educativa, quienes definirán de manera directa las prioridades de cada plantel.

Sobre la calendarización de los apoyos, Martínez señaló que originalmente la entrega de recursos estaba prevista para el mes de mayo; sin embargo, el proceso electoral en Coahuila podría generar ajustes en las fechas, por lo que no se descarta un posible adelanto o retraso.

Reconoció que hasta el momento no se cuenta con un cálculo exacto del monto total que será distribuido en la región, aunque aseguró que el programa se desarrolla conforme a los lineamientos establecidos por el Gobierno Federal.

En cuanto al alcance del programa, detalló que en la Región Norte de Coahuila fueron asignados apoyos a 159 escuelas, de las cuales 125 corresponden a nivel Básico y 34 a nivel Medio Superior, ampliando así el impacto del programa en distintos niveles del sistema educativo.

Para el municipio de Piedras Negras, precisó que 35 planteles, tanto de educación Básica como Media Superior, forman parte del primer bloque de beneficiarios. Los recursos permitirán atender necesidades prioritarias definidas directamente por las comunidades escolares, como mejoras en infraestructura, servicios básicos y equipamiento.