A machetazos y navajazos hieren a migrantes en Piedras Negras; detienen a cuatro agresores

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Piedras Negras
/ 19 marzo 2026
    A machetazos y navajazos hieren a migrantes en Piedras Negras; detienen a cuatro agresores
    Autoridades detuvieron a cuatro presuntos responsables por lesiones que ponen en riesgo la vida. ARCHIVO

Las investigaciones señalan que el ataque se habría originado tras la presencia de autoridades en la zona donde se encontraban las víctimas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un ataque con armas blancas registrado en el ejido El Moral, en Piedras Negras, dejó a dos hombres gravemente heridos y derivó en la detención de cuatro presuntos responsables, en un caso que autoridades vinculan con disputas relacionadas al tráfico de migrantes.

Los hechos ocurrieron cuando las víctimas, identificadas como Romario ¨N¨, de 32 años, originario de Monterrey, y Edgar ¨N¨, de 20 años, procedente de Michoacán, fueron agredidas por varios sujetos. Ambos habían llegado a esta frontera con la intención de cruzar hacia Estados Unidos de manera ilegal.

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De acuerdo con las primeras líneas de investigación, los agresores utilizaron machetes y navajas para atacar a los dos hombres, provocándoles lesiones de gravedad que los mantienen en estado delicado. El ataque se habría originado tras un conflicto entre personas dedicadas al traslado irregular de migrantes, comúnmente conocidos como “polleros”.

Las indagatorias señalan que la agresión pudo desencadenarse luego de que los presuntos responsables detectaran la presencia de autoridades en las inmediaciones de una vivienda donde se encontraban las víctimas, lo que generó una confrontación que escaló a violencia extrema.

Tras los hechos, se integró una carpeta de investigación que permitió obtener órdenes de aprehensión contra Gabriel “N”, Óscar “N”, Joaquín “N” y Sebastián “N”, señalados como probables responsables del delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron los mandamientos judiciales y procedieron a la detención de los cuatro sujetos, quienes fueron informados de sus derechos y posteriormente puestos a disposición de un juez penal.

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Mientras tanto, las víctimas continúan bajo atención médica debido a la gravedad de las heridas provocadas por los ataques con armas blancas. Su estado de salud fue reportado como delicado por las autoridades.

El caso permanece en proceso de investigación, en tanto se recaban más elementos que permitan esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. Las autoridades continúan integrando pruebas para fortalecer la acusación contra los detenidos y avanzar en el proceso legal.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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