A machetazos y navajazos hieren a migrantes en Piedras Negras; detienen a cuatro agresores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un ataque con armas blancas registrado en el ejido El Moral, en Piedras Negras, dejó a dos hombres gravemente heridos y derivó en la detención de cuatro presuntos responsables, en un caso que autoridades vinculan con disputas relacionadas al tráfico de migrantes. Los hechos ocurrieron cuando las víctimas, identificadas como Romario ¨N¨, de 32 años, originario de Monterrey, y Edgar ¨N¨, de 20 años, procedente de Michoacán, fueron agredidas por varios sujetos. Ambos habían llegado a esta frontera con la intención de cruzar hacia Estados Unidos de manera ilegal.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, los agresores utilizaron machetes y navajas para atacar a los dos hombres, provocándoles lesiones de gravedad que los mantienen en estado delicado. El ataque se habría originado tras un conflicto entre personas dedicadas al traslado irregular de migrantes, comúnmente conocidos como “polleros”. Las indagatorias señalan que la agresión pudo desencadenarse luego de que los presuntos responsables detectaran la presencia de autoridades en las inmediaciones de una vivienda donde se encontraban las víctimas, lo que generó una confrontación que escaló a violencia extrema. Tras los hechos, se integró una carpeta de investigación que permitió obtener órdenes de aprehensión contra Gabriel “N”, Óscar “N”, Joaquín “N” y Sebastián “N”, señalados como probables responsables del delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida. Elementos de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron los mandamientos judiciales y procedieron a la detención de los cuatro sujetos, quienes fueron informados de sus derechos y posteriormente puestos a disposición de un juez penal.

Mientras tanto, las víctimas continúan bajo atención médica debido a la gravedad de las heridas provocadas por los ataques con armas blancas. Su estado de salud fue reportado como delicado por las autoridades. El caso permanece en proceso de investigación, en tanto se recaban más elementos que permitan esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. Las autoridades continúan integrando pruebas para fortalecer la acusación contra los detenidos y avanzar en el proceso legal. (Con información de medios locales)

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