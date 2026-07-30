Vinculan a proceso a hombre detenido con ocho kilos de cocaína en Nava, Coahuila

NAVA, COAH.- Un juez de control vinculó a proceso a Jorge “N” por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de transporte de cocaína, y por portación de arma de fuego sin licencia, luego de que fuera detenido en el municipio de Nava, Coahuila, con un cargamento de ocho kilogramos del narcótico. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Federal en Coahuila, informó que durante la audiencia inicial el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención y determinó que existen datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal, por lo que además fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la detención fue realizada por elementos de la Policía Especializada de Coahuila sobre el bulevar Óscar Flores Tapia, una de las principales vialidades del municipio de Nava. Durante la intervención, los agentes aseguraron ocho paquetes que contenían un peso total de ocho kilogramos de cocaína, además de un arma de fuego y un teléfono celular. El delito de transporte de narcóticos es competencia de la Federación y forma parte de las investigaciones relacionadas con el combate al tráfico de drogas. La cocaína asegurada quedó a disposición del Ministerio Público Federal para los peritajes correspondientes y su integración como evidencia dentro de la carpeta de investigación. La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino el inicio formal del procedimiento penal, en el que el Ministerio Público deberá robustecer las pruebas que sustenten la acusación antes de la etapa de juicio. Durante este periodo también podrán desarrollarse diligencias periciales, análisis de los indicios asegurados y demás actos de investigación.

En caso de acreditarse la responsabilidad penal, el delito contra la salud en la modalidad de transporte de cocaína contempla penas de prisión previstas en la Ley General de Salud, mientras que la portación de arma de fuego sin licencia constituye un ilícito sancionado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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