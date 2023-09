¿Piensa comprar casa? Crecimiento en Coahuila por nearshoring detonará precios de inmuebles

El nearshoring o relocalización de empresas prevista para Coahuila y Nuevo León con la llegada de la gigaplanta de Tesla ya empezó a generar especulación en precios. En la entidad coahuilense el crecimiento económico de los sectores industriales se mantiene en las proyecciones anuales, pero el sector inmobiliario reporta sobrevaluación de inmuebles.

La Cámara Nacional de Vivienda (CANADEVI) registró un segundo trimestre con ganancias récord para empresas constructoras de edificaciones para vivienda multifamiliar en Nuevo León, así como un incremento de casi siete por ciento en el costo promedio de vivienda.

La Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) de Saltillo reconoció que para el sureste de Coahuila el mercado se ha encarecido. “Pero no a pasos agigantados, no tanto como en Nuevo León. Lo que sí es que la gente, los dueños de terrenos que no se dedican al rubro inmobiliario, especulen sobre los precios y encarezcan los terrenos habitacionales”, detalló César Peña Ortíz, presidente del organismo.

VANGUARDIA publicó en junio pasado que la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) dio a conocer que Saltillo tuvo un incremento del 13.9 por ciento en el costo de vivienda en lo que va de 2023. César Peña dijo que el precio al final será regulado por el propio mercado, y la competencia.

El presidente de AMPI Saltillo dijo que el incremento porcentual de vivienda se estima en un tres por ciento, tasa proyectada para el año por las propias constructoras de vivienda.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) refiere que la inversión extranjera directa en México se espera que doble los cerca de 30 mil millones de pesos obtenidos durante el 2022.

“Si la inversión extranjera directa es mucho más que el año pasado, y Coahuila es de los estados que más inversión per cápita recibe, de alguna manera esto hace que las bodegas en parque industriales, batalles para conseguir. La ley de la oferta y la demanda, las que hay disponibles se encarecen”, dijo Jaime Guerra, vicepresidente de Nearshoring en Canacintra.

El ex secretario de Economía en Coahuila estimó un incremento en el costo de inmuebles industriales de entre el 10 y 15 por ciento, renta y venta, así como una necesidad de vivienda media, residencial y departamentos para ejecutivos no solo de la gigaplanta de Tesla, sino de las empresas proveedoras que trae con ella, y las ampliaciones que genera en las que ya están instaladas en la Región Sureste.

El secretario de Economía en la entidad, Claudio Bres Garza, aseguró que el detonante para el estado de Coahuila en parques industriales se vislumbra muy fuerte. Confirmó que sólo para el mes de septiembre, la entidad contará con seis nuevos parques industriales que tienen sus sedes en tres regiones del estado.

“En la Región Laguna este mes de septiembre se van a inaugurar tres nuevos parques industriales. En septiembre, en Monclova, un nuevo parque adicional al que hace dos meses se puso en marcha (se inaugura). En Piedras Negras está un nuevo parque en su primera fase, y se va a poner en marcha este mes uno nuevo, ambos de inversionistas locales”.