‘Plan B’ en materia electoral se plantea desde el centralismo: Luz Elena Morales

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Coahuila
/ 18 marzo 2026
    ‘Plan B’ en materia electoral se plantea desde el centralismo: Luz Elena Morales
    El “Plan B” presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum podría afectar la soberanía de estados y municipios, advierte la diputada Luz Elena Morales. ESPECIAL

La diputada Luz Elena Morales advirtió posibles afectaciones a la autonomía estatal y municipal.

La diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, consideró que el “Plan B” de reforma electoral plantea cambios desde una visión centralista que podría afectar la soberanía de estados y municipios.

Cabe recordar que esta propuesta fue planteada por el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene por objeto reducir costos y privilegios en la estructura electoral. Esta fue recibida por el Senado de la República el pasado martes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/luz-elena-morales-impulsa-reforma-para-fortalecer-derechos-alimentarios-de-menores-en-coahuila-MM19620158

Morales Núñez señaló que, en el caso de Coahuila, el impacto presupuestal en el Congreso local no sería perjudicial, ya que es uno de los poderes legislativos del País con menor presupuesto.

No obstante, señaló que deberán analizarse los efectos en los ayuntamientos una vez que la reforma avance, particularmente en lo referente a disposiciones que podrían incidir en temas como la paridad.

La legisladora manifestó preocupación por lo que consideró una tendencia a concentrar decisiones a nivel federal, lo que, dijo, podría debilitar avances logrados en materia de democracia y autonomía desde las reformas impulsadas en décadas pasadas.

También cuestionó aspectos como la posible inclusión de la revocación de mandato en un año electoral y la coincidencia de procesos electorales distintos, lo que, advirtió, podría afectar la participación ciudadana y la organización de las elecciones.

“Estaremos al pendiente. Ya está ahí, hay que ver cuáles van a ser las leyes secundarias. En la letra chiquita es donde van a venir también algunas trampas”, dijo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

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