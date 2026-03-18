Hablar de revocación de mandato no es promoción: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió su iniciativa de reforma en materia electoral, que le permitiría hacer difusión sobre el proceso de revocación de mandato al que se someterá. Aseguró que ello no implica promoción ni campaña.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum aclaró que la facultad del titular del Ejecutivo para hablar sobre el proceso de revocación no va a implicar el uso de tiempos oficiales.

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“¿De qué se trata? No se trata ni de usar tiempos oficiales ni de..., no, sino sencillamente que puedas hablar, o sea cómo es que estás sujeto a revocación de mandato y no puedes hablar, pues tienes que decir, y de la misma manera se suspenden todas las inauguraciones y todo porque además pues así debe ser”, dijo Sheinbaum.

“Pero lo que no se puede pues es cancelar la posibilidad de hablar sobre la revocación de la persona que está sujeta a revocación. Entonces no es uso de televisión, no es uso de radio, no es..., no, no tiene nada que ver con eso, sino sencillamente que se pueda hablar”.

Descartó que lo anterior represente un ejercicio de promoción, “porque promoción se escucha como si te anuncias en televisión, en radio, y haces una... no”, agregó.

Dijo que sería absurdo que se le prohibiera hablar sobre el tema.

“Entonces, ¿cuáles son los dos temas de revocación de mandato que se proponen? La primera que pueda ser en el 27 o en el 28 y la segunda que la titular del Ejecutivo, si va a ir a revocación de mandato, pues que pueda hablar de ello, que no se prohíba hablar de ello”, expresó Sheinbaum.

“Se acuerdan en el 22, que fue la revocación de mandato del Presidente López Obrador (sic) no le permitían ni hablar de ello, o sea es como absurdo”.

“Si va a haber revocación, pues que se permita hablar. Nadie está hablando de propaganda electoral, de poner..., no, sino como fue en el 22, pero que la titular pueda hablar y no hablar de apoyar a un candidato o un partido u otro sino sencillamente de la revocación”.

El Plan B electoral de Sheinbaum contempla que se le faculte para difundir el proceso de revocación de mandato al que se sujetará, así como promover el voto a su favor.

Se propone una reforma al artículo 35 de la Constitución que dice: “La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso a su favor en los términos que establezca la ley”.

Según la iniciativa, quedará prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas y, se propone, “el uso de tiempos oficiales (y) la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de mandato”.