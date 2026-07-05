Plantan Gobierno de Coahuila y empresas más de 100 mil árboles en jornada simultánea en los 38 municipios

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    Plantan Gobierno de Coahuila y empresas más de 100 mil árboles en jornada simultánea en los 38 municipios
    Los árboles entregados fueron seleccionados de acuerdo con las características de cada región. CORTESÍA

La campaña busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el cuidado de los ecosistemas y el medio ambiente

El Gobierno de Coahuila, en coordinación con la iniciativa privada y los 38 municipios del estado, llevó a cabo la jornada de reforestación simultánea “Verde Verde Coahuila”, mediante la cual se plantaron más de 100 mil árboles en una de las acciones de restauración ambiental más amplias realizadas en la entidad.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer, destacó que esta estrategia busca generar conciencia entre la población sobre la importancia de proteger los ecosistemas y fortalecer la conservación del medio ambiente.

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“Gracias al trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado, los municipios y la iniciativa privada, hoy nuestro gobernador hace entrega de 100 mil árboles para los 38 municipios, con especies adecuadas para cada región”, expresó.

La funcionaria recordó que esta cifra se suma a los árboles distribuidos durante el año pasado, por lo que en lo que va de la actual administración estatal ya se han plantado más de 300 mil ejemplares.

“Más que sembrar árboles, estamos fortaleciendo un legado muy importante para las futuras generaciones”, afirmó.

Durante el arranque de la jornada en Saltillo, el alcalde Javier Díaz resaltó la coordinación permanente con el Gobierno del Estado para impulsar acciones ambientales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

$!La secretaria Susana Estens informó que se incorporaron especies que favorecen a los polinizadores.
La secretaria Susana Estens informó que se incorporaron especies que favorecen a los polinizadores. CORTESÍA

“Cada árbol que sembramos representa más vida, un mejor entorno y un compromiso con las futuras generaciones. Sigamos construyendo un Saltillo más verde”, señaló.

El edil destacó que programas municipales como Activa Tu Parque, la rehabilitación de bulevares, camellones y áreas verdes, así como la participación de empresas, instituciones educativas y ciudadanos, fortalecen la calidad del aire y favorecen el desarrollo de una ciudad más sustentable. Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador y celebró que los 38 municipios participaran de manera simultánea en esta jornada ambiental.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza, agradeció el apoyo de las empresas que colaboraron en la logística para distribuir árboles y plantas en todo el estado, lo que permitió superar la meta inicialmente planteada.

Explicó que, gracias al programa Verde Verde Coahuila, durante la presente administración también se han incorporado especies que benefician a los polinizadores, fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas.

Además, invitó a las familias coahuilenses, especialmente a niñas y niños, a convertirse en guardianes de los árboles plantados para garantizar su crecimiento y conservación.

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Las autoridades señalaron que la cifra alcanzada representa una de las acciones de restauración ambiental más importantes en la historia reciente de Coahuila y refleja un mayor involucramiento del sector privado, al incrementarse la participación de cuatro empresas en 2025 a 18 compañías en la edición de este año, fortaleciendo la colaboración entre sociedad, gobierno e iniciativa privada.

En el evento también estuvieron presentes la diputada local Rocío Ramos, representantes de las empresas participantes, integrantes de grupos ambientalistas y funcionarios estatales y municipales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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