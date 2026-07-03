Bloquea Semarnat llegada de grandes cruceros a Loreto, Baja California Sur

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    Bloquea Semarnat llegada de grandes cruceros a Loreto, Baja California Sur
    Alicia Bárcena remarcó que no se tomará determinación alguna sin escuchar las voces de todos los sectores interesados. Semar

La titular de la Secretaría aseguró que no se permitirá el arribo de cruceros o buques de gran calado al puerto

CDMX.- La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, aseguró que no se permitirá el arribo de cruceros o buques de gran calado al puerto de Loreto, en Baja California Sur.

Al participar en la tercera sesión de la mesa de trabajo sobre la regulación administrativa en materia de navegación en el puerto, remarcó que no se tomará determinación alguna sin escuchar las voces de todos los sectores interesados.

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“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Loreto no habrá cruceros ni puerto de altura. La Bahía de Loreto es un patrimonio natural de gran relevancia y su regulación se debe construir escuchando a la comunidad”, indicó.

RECLASIFICACIÓN DEL PUERTO

El pasado 10 abril, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial un decreto mediante el cual se reclasificó al puerto de Loreto y se le habilitó para recibir cruceros y otros navíos de gran calado.

Organizaciones ambientalistas cuestionaron la medida y advirtieron sobre el riesgo que implicaba para el hábitat de la ballena azul, por el ruido que generan y el agua de lastre que descargan las grandes embarcaciones, entre otros factores, así como para las economías locales que dependen del turismo de avistamiento del animal más grande del mundo.

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Ante los reclamos, el 25 de mayo el Ejecutivo federal dejó sin efectos el decreto de reclasificación y determinó instalar una mesa de trabajo para analizar la regulación de la navegación en el puerto de Loreto.

Las anteriores sesiones de la mesa de trabajo se realizaron el 8 y el 22 de junio.

LORETO CON ESTATUS DE ZONA DE CABOTAJE

En la tercera, detalló la Semarnat en un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, informó que, tras la abrogación del decreto de reclasificación, el puerto de Loreto tiene actualmente estatus de zona de cabotaje, por lo no está permitida la recepción de cruceros en régimen de navegación de altura.

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En tanto, la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS) reportó que se informó a empresas y agentes navieros de la negativa a las solicitudes de arribo de cruceros desde 2026 y hasta 2030.

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