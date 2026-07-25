Plantea Rubén Moreira, diputado por Coahuila, que aeropuertos asuman indemnizaciones por demoras y cancelaciones atribuibles a su operación

El legislador por Coahuila explicó que el marco jurídico vigente concentra la responsabilidad en las aerolíneas, pese a que una parte importante de las demoras obedece a deficiencias en la operación aeroportuaria, problemas de infraestructura, fallas en los servicios en tierra, saturación o errores administrativos de las terminales.

Con el propósito de eliminar las lagunas legales que dejan desprotegidos a los pasajeros del transporte aéreo, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para modificar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, a fin de establecer con precisión quién debe responder cuando un vuelo se retrasa o es cancelado.

Indicó que esta situación provoca que miles de usuarios enfrenten un proceso incierto para reclamar una compensación, ya que las compañías aéreas suelen atribuir la causa al aeropuerto y, al final, los pasajeros quedan sin reparación y sin claridad sobre el responsable.

PROPONEN RESPONSABILIDAD SEGÚN EL ORIGEN DE LA FALLA

Moreira Valdez recordó que diversos incidentes recientes, como esperas de más de seis horas dentro de aeronaves sin aire acondicionado ni agua, así como cancelaciones y desvíos después de jornadas superiores a 14 horas, evidencian la necesidad de actualizar la legislación para fortalecer la protección de los consumidores.

La iniciativa establece que cada actor deberá responder por las fallas que le correspondan. Si la afectación deriva de una decisión o incumplimiento de la aerolínea, ésta mantendrá las obligaciones previstas actualmente. En cambio, cuando el retraso o la cancelación sea consecuencia de deficiencias en la administración o funcionamiento del aeropuerto, la compensación económica deberá ser cubierta por el concesionario u operador de la terminal con recursos provenientes de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI añadió que la propuesta también obliga a los aeropuertos a informar de manera inmediata a las aerolíneas sobre la causa específica de cada retraso, para que los pasajeros reciban información clara, veraz y oportuna desde el momento en que se modifica su itinerario.

Asimismo, plantea que la Publicación de Información Aeronáutica incorpore reportes detallados sobre las causas reales de las demoras y cancelaciones registradas en el País, con el propósito de fortalecer la transparencia y reducir la opacidad en el sector.

El exgobernador de Coahuila afirmó que la reforma pretende otorgar mayor certeza jurídica a los usuarios del transporte aéreo y asegurar que las sanciones y compensaciones recaigan en quien realmente origine la afectación.