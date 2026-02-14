Policía de Arteaga sale a las calles a repartir flores y obsequios en el Día del Amor y la Amistad

Coahuila
/ 14 febrero 2026
    Policía de Arteaga sale a las calles a repartir flores y obsequios en el Día del Amor y la Amistad
    Elementos de la Policía Municipal de Arteaga entregaron flores y obsequios a familias durante la jornada de proximidad social. CORTESÍA

Elementos de la corporación entregaron flores y obsequios a familias arteaguenses para reforzar la confianza y promover un mensaje de paz y convivencia

ARTEAGA, COAH.- Como parte de la estrategia de cercanía ciudadana impulsada por la administración municipal, elementos de la Dirección de Policía Municipal de Arteaga realizaron este sábado una jornada de proximidad social con motivo del Día del Amor y la Amistad, entregando flores y pequeños obsequios a habitantes del municipio.

El operativo se efectuó a las 16:30 horas bajo la coordinación del comandante Luis Udave Flores, acompañado por siete elementos del Mando Coordinado Policial, quienes recorrieron distintos puntos de la ciudad para saludar a las familias y desearles un feliz San Valentín.

Estas acciones responden a la instrucción de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quien ha reiterado la importancia de mantener una relación directa con la población, escuchando sus necesidades y fortaleciendo la colaboración institucional.

ESTRATEGIA, CONFIANZA Y COLABORACIÓN

La administración municipal subrayó que este tipo de dinámicas forman parte de una política integral orientada no solo a preservar el orden y la seguridad, sino también a consolidar un modelo de policía de proximidad que fomente la confianza social.

La entrega simbólica de flores y obsequios buscó enviar un mensaje de paz, convivencia y solidaridad, en una fecha que invita a reforzar los lazos comunitarios.

La iniciativa buscó reforzar la confianza entre la corporación y la comunidad, promoviendo un mensaje de paz y convivencia. CORTESÍA

JORNADA SIN INCIDENTES Y CON SALDO POSITIVO

De acuerdo con el reporte oficial de la Dirección de Policía Municipal, la jornada concluyó sin novedad relevante, cumpliendo el objetivo de estrechar el vínculo entre la corporación y la ciudadanía.

Autoridades locales señalaron que este tipo de acciones contribuyen a generar entornos más seguros, al propiciar comunicación directa entre población y cuerpos de seguridad, fortaleciendo la cultura de respeto y corresponsabilidad en el municipio.

