Policía de Ramos Arizpe se viste de ‘Santa’ y lleva festejo navideño al ejido Hipólito

Coahuila
/ 20 diciembre 2025
    Policía de Ramos Arizpe se viste de ‘Santa’ y lleva festejo navideño al ejido Hipólito
    Niñas y niños del ejido Hipólito participaron en una jornada de convivencia con elementos de la Policía Municipal, donde recibieron juguetes y dulces. FOTO: CORTESÍA

Convivencia forma parte de las acciones de proximidad social

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Policía Municipal de Ramos Arizpe realizó una convivencia con niñas y niños del ejido Hipólito como parte de las acciones de proximidad social impulsadas por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

$!Los juegos mecánicos no podrían faltar.
Los juegos mecánicos no podrían faltar. FOTO: CORTESÍA

En la actividad participaron estudiantes de la primaria Amado Nervo, el preescolar Celso Flores Zamora y el Centro de Educación Inicial Alegría de los Niños, así como madres, padres de familia y personal docente de los planteles.

$!Policías municipales fortalecieron los lazos de confianza con niñas y niños del ejido Hipólito durante posada.
Policías municipales fortalecieron los lazos de confianza con niñas y niños del ejido Hipólito durante posada. FOTO: CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Comparte Manolo Jiménez posada navideña con niños de casas hogar

Durante la jornada se llevaron a cabo dinámicas recreativas, juegos, la tradicional piñata y la entrega de obsequios. Además, las familias compartieron alimentos propios de la temporada.

$!Los pequeñines quebraron una piñata.
Los pequeñines quebraron una piñata. FOTO: CORTESÍA

Autoridades municipales informaron que este tipo de actividades tienen como objetivo fortalecer la relación entre la corporación policiaca y las comunidades rurales, así como fomentar la confianza y la cercanía con las familias desde edades tempranas.

