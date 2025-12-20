Policía de Ramos Arizpe se viste de ‘Santa’ y lleva festejo navideño al ejido Hipólito

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Policía Municipal de Ramos Arizpe realizó una convivencia con niñas y niños del ejido Hipólito como parte de las acciones de proximidad social impulsadas por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

En la actividad participaron estudiantes de la primaria Amado Nervo, el preescolar Celso Flores Zamora y el Centro de Educación Inicial Alegría de los Niños, así como madres, padres de familia y personal docente de los planteles.

Durante la jornada se llevaron a cabo dinámicas recreativas, juegos, la tradicional piñata y la entrega de obsequios. Además, las familias compartieron alimentos propios de la temporada.