Policías de Parras toman represalias tras ser acusados de violaciones a Derechos Humanos

PARRAS, COAH.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una recomendación contra la Policía Municipal de Parras de la Fuente por violaciones a los derechos humanos de un ciudadano, quien reportó que elementos de la policía habían tomado represalias en su contra por haberlos denunciado ante el organismo.

La recomendación proviene de una queja presentada contra la autoridad en enero de 2021 por una ciudadana, quien reportó ante la Comisión que había sido detenida tras observar a una patrulla transitando por una de las calles, con el objeto de identificar si era uno de los elementos que tenía deudas en su negocio.

Según el relato del ciudadano, fue metros después de intentar identificar al elemento de la patrulla en tránsito cuando fue detenido supuestamente por no portar el cinturón de seguridad. Sin embargo, en la comandancia, un Ministerio Público le informó que lo acusaban de incitar a la violencia.

De acuerdo con el ciudadano, la detención en realidad se derivó de una represalia debido a que, en años anteriores, había interpuesto una queja por otras violaciones a los derechos humanos y había presentado una denuncia pública contra los mismos elementos, además de continuar buscando al policía que le debía dinero.

“Logré identificar a una de las oficiales que me debe dinero, y dado que lo necesitaba para pagar mi infracción, me acerqué a pedírselo. Escuché cómo un policía le decía a otro ‘aguas’. Yo les dije que no venía con ellos, que iba con la oficial. Le pregunté a ella cuándo me iba a pagar, ya que le habían dado su aguinaldo y su quincena y a mí no me daba nada. Cuando le dije esto, se molestó, se acercó a mí, se bajó la capucha y comenzó a gritarme con odio”, dice.

“Uno de los policías que me están deteniendo es hijo de una mujer policía que participó en las violaciones a mis derechos humanos anteriormente denunciadas ante esta Comisión y de las cuales se emitió una recomendación”, señala en la queja.

INCURRIERON EN ACTOS VIOLATORIOS A LOS DDHH

Tras un análisis en el que la autoridad confrontó los dichos del ciudadano con los dictámenes de la misma, se consideró que con la detención se habían incurrido en actos violatorios de los derechos humanos.

En ese sentido, la CDHEC acreditó que los derechos violados fueron el de legalidad y seguridadBn modalidades de detención arbitraria y ejercicio indebido de la función pública.

La recomendación 25/2024 se emitió con tres puntos recomendatorios que la autoridad deberá notificar si acepta al término de 15 días. Entre ellos, se pidieron procedimientos administrativos contra los elementos, garantías de no repetición y reparación del daño económico que ocasionaron al agraviado tras requerirle una multa para salir de su detención.