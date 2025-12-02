¡Prepárese! Frente frío 17 traerá lluvias, viento y descenso térmico en Coahuila

El frente frío número 17 ingresará al territorio nacional durante esta semana y ocasionará condiciones de frío, viento y precipitaciones dispersas en el estado de Coahuila, informó la Subsecretaría de Protección Civil. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema frontal se extenderá desde el noreste del Golfo de México hacia el oriente del país, favoreciendo ambiente gélido en zonas altas y un descenso generalizado de temperatura en todas las regiones.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá valores mínimos entre 0 y 5 °C durante la noche y madrugada en áreas serranas. Además, se prevén lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, con posibilidad de encharcamientos, actividad eléctrica y aumento en arroyos.

Las rachas de viento alcanzarán entre 40 y 60 km/h, mientras que la velocidad sostenida variará de 20 a 30 km/h. Estas condiciones podrían provocar caída de árboles, postes y objetos ligeros, por lo que se recomienda asegurar estructuras y manejar con precaución.

PRONÓSTICO REGIONAL

Región Norte

– Martes: 17 °C / 7 °C – 5% de lluvia

– Miércoles: 18 °C / 11 °C – 5% de lluvia

– Jueves: 15 °C / 10 °C – 35% de lluvia

Región Carbonífera

– Martes: 18 °C / 8 °C – 5% de lluvia

– Miércoles: 20 °C / 12 °C – 10% de lluvia

– Jueves: 17 °C / 11 °C – 25% de lluvia

Región Centro

– Martes: 18 °C / 10 °C – 10% de lluvia

– Miércoles: 23 °C / 13 °C – 5% de lluvia

– Jueves: 18 °C / 13 °C – 22% de lluvia

Región Laguna

– Martes: 25 °C / 13 °C – 0% de lluvia

– Miércoles: 27 °C / 15 °C – 5% de lluvia

– Jueves: 25 °C / 14 °C – 10% de lluvia

Región Sureste

– Martes: 20 °C / 12 °C – 10% de lluvia

– Miércoles: 25 °C / 13 °C – 30% de lluvia

– Jueves: 23 °C / 13 °C – 20% de lluvia

RECOMENDACIONES POR BAJAS TEMPERATURAS

Protección Civil exhortó a la población a usar varias capas de ropa, proteger a menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como evitar la exposición prolongada al frío. También pidió no utilizar anafres o braseros dentro de viviendas debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Los calentadores deben colocarse únicamente en espacios ventilados y en buen estado. En caso de presentar síntomas de hipotermia —como confusión, temblores intensos o entumecimiento— se debe buscar atención médica inmediata.

La autoridad estatal mantiene vigilancia sobre la evolución del frente frío y pidió a la ciudadanía mantenerse informada mediante fuentes oficiales. Para emergencias, se encuentra disponible el 911.