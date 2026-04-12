Prevén con ‘El Niño’ inviernos más húmedos para Coahuila

Juana María Mendoza, académica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), explicó que actualmente se transita por la finalización de la fase de “La Niña” hacia una etapa neutra, antes de la llegada de este fenómeno.

Para finales de este año, se espera que el estado de Coahuila experimente los efectos del fenómeno meteorológico conocido como “El Niño”, lo que podría derivar en inviernos particularmente húmedos para la región.

“Se espera hasta como por el invierno, o sea, ahorita estamos todavía en que se acaba ‘La Niña’ y la fase neutra y ya sigue ‘El Niño’. Eso será como por octubre o noviembre”, comentó la experta en entrevista para VANGUARDIA.

La especialista señaló que existen indicadores de que el próximo ciclo podría consolidarse como un “Súper Niño”, condición que históricamente ha provocado precipitaciones importantes en la zona.

Mendoza recordó que durante eventos similares previos, como ocurrió en el periodo de 1997 y 1998, Saltillo registró nevadas de gran intensidad debido a la carga de humedad.

“En todos los últimos ‘Súper Niños’ o ‘Niños’ hemos tenido así inviernos húmedos”, afirmó la docente universitaria.

SEPTIEMBRE SERÁ MES LLUVIOSO

En cuanto a las expectativas para el presente año, se estima que septiembre se mantenga como el mes con mayor registro de precipitaciones en la entidad.

“Lo que esperamos es que septiembre, que es el mes más lluvioso de aquí, sea en el que llueva más. Eso sí puede suceder este año por efecto de ‘El Niño’”, señaló la académica.

Mendoza comparó esta previsión con lo ocurrido el año pasado, cuando se registraron lluvias atípicas de 300 milímetros concentradas en tan solo 10 días del mes de julio.

Explicó que el año anterior se encontraba bajo la influencia de “La Niña”, lo que inhibió los huracanes en el Atlántico pero favoreció los del Pacífico, situación que cambiará con el nuevo ciclo.

“Si este año es ‘Niño’, entonces es probable que haya más huracanes en el Atlántico y eso nos puede traer lluvia del Golfo”, comentó sobre las posibles fuentes de humedad.

Sobre las temperaturas, la docente indicó que la relación con “El Niño” es compleja, aunque recordó que 1998 ha sido uno de los años más calientes registrados bajo este fenómeno.

CONTRASTE CON ‘LA NIÑA’

La experta de la UAAAN contrastó esta situación con la fase de “La Niña”, la cual se caracteriza por un enfriamiento del agua y suele provocar sequías en el estado de Coahuila.

Detalló que este ciclo es parte de la Oscilación del Sur (ENSO), donde se presentan fases negativas y positivas que alteran el clima de todo el mundo mediante el debilitamiento de los vientos alisios.

Sobre el impacto del cambio climático, Mendoza señaló que aunque estos movimientos son naturales, el calentamiento global podría estar influyendo en la intensidad de los mismos.

“Se van a a presentar tal vez más ‘Súper Niños’ o ‘Súper Niñas’. Todo por el calentamiento global”, afirmó la especialista en meteorología.

¿QUÉ ES ‘EL NIÑO’?

Respecto al origen de este evento, la investigadora detalló que se trata de un calentamiento anómalo en las aguas del Océano Pacífico, específicamente en la zona del Ecuador.

Expuso que el sol se concentra con mayor fuerza en dicha área, pero hay años donde la temperatura del agua sube entre 1.5 y 2 grados centígrados por encima de lo habitual.

“Que el agua esté más caliente altera los patrones de presión, o sea, los movimientos del viento a nivel global. Por eso ‘El Niño’ afecta toda la tierra”, señaló Mendoza.

La académica explicó que en condiciones normales la humedad se desplaza hacia el hemisferio sur, pero con este fenómeno los patrones de presión se mueven hacia el norte.

Añadió que debido a que este proceso suele manifestarse con mayor fuerza durante la temporada decembrina, recibe el nombre de “El Niño”, en alusión al nacimiento del Niño Dios.

“Hay humedad en el Pacífico y en el invierno y eso hace que tengamos nosotros humedad. En la parte norte de México, en California, allí el patrón de lluvias es en invierno y se debe precisamente a este fenómeno”, expuso.