PRI Coahuila culpa a Morena por deterioro económico y encarecimiento alimentario en México

El Partido Revolucionario Institucional en Coahuila emitió un posicionamiento en el que atribuye al gobierno de Morena un deterioro en la capacidad adquisitiva de la población, al señalar que el encarecimiento de la canasta básica ha superado el ritmo inflacionario, impactando de manera directa a la clase trabajadora. De acuerdo con el pronunciamiento, el incremento en los precios de productos esenciales ha vuelto más difícil el acceso a bienes indispensables. Como referencia, citan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que ubican en 2 mil 571 pesos el costo mensual necesario para cubrir la canasta básica al corte de marzo de 2026.

El documento sostiene que dicho monto representa un aumento cercano al 8 por ciento, por encima de la inflación estimada en 4.6 por ciento, lo que —afirman— refleja una pérdida en el poder de compra de los hogares mexicanos. SEÑALAMIENTOS POR POLÍTICA ECONÓMICA El PRI estatal argumenta que el alza en precios está vinculada, entre otros factores, a decisiones en materia de política agropecuaria, como la eliminación de esquemas de apoyo a productores y modificaciones en mecanismos de comercialización.

En ese sentido, retoma información de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que atribuye el encarecimiento de la canasta básica principalmente al aumento en productos agrícolas. Como ejemplo, se menciona el caso del tomate, cuyo precio habría registrado incrementos de hasta 74 por ciento en semanas recientes. El posicionamiento también refiere que el aumento en costos se traduce en impactos cotidianos para las familias, como el precio del kilogramo de tortilla, que —según indican— ronda actualmente los 24 pesos en diversas regiones del país. INSEGURIDAD Y EFECTOS EN LA CADENA PRODUCTIVA En paralelo, el partido señala que las condiciones de inseguridad en distintas entidades afectan la producción y distribución de mercancías, al denunciar prácticas como el cobro de “derecho de piso” a productores y transportistas. De acuerdo con esta postura, estos factores inciden en el incremento final de precios al consumidor, al encarecer los procesos logísticos y de abastecimiento. El PRI Coahuila concluye que la combinación de decisiones económicas y problemas de seguridad ha generado un entorno adverso que repercute tanto en la economía nacional como en las condiciones de vida de las familias, incluyendo aquellas en estados con dinámicas productivas estables como Coahuila.

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