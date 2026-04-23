PRI Coahuila señala al Gobierno federal de encarecer la canasta básica

En un posicionamiento, la dirigencia estatal del partido, sostuvo que productos de consumo cotidiano han registrado alzas significativas en los últimos meses, lo que impacta directamente en el gasto de los hogares.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila afirmó que el costo de la canasta básica ha incrementado por encima de la inflación desde la llegada de Morena al Gobierno federal, lo que, aseguró, ha afectado la capacidad de compra de las familias.

De acuerdo con lo expuesto por el PRI, al mes de marzo de 2026 una persona requiere alrededor de 2 mil 571 pesos para acceder a la canasta básica, lo que representa un incremento cercano al 8 por ciento, por encima de la inflación reportada en el mismo periodo.

Como ejemplo, el partido señaló el caso del tomate, cuyo precio —afirmó— ha aumentado hasta en un 74 por ciento en los últimos dos meses.

El posicionamiento también retoma datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que atribuye el encarecimiento de la canasta básica al aumento en los precios de productos agrícolas.

En ese sentido, el PRI sostuvo que la situación está relacionada con decisiones en materia económica y con la eliminación de apoyos al campo durante la actual administración federal.

Además, el dirigente señaló que factores como la inseguridad en distintas regiones del país también inciden en el costo de los productos, al generar cobros ilegales a productores y transportistas.

Finalmente, el partido consideró que estos elementos han impactado en el precio de alimentos básicos, como la tortilla, cuyo costo —según expuso— ronda actualmente los 24 pesos por kilo.