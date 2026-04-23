PRI Coahuila señala al Gobierno federal de encarecer la canasta básica

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 abril 2026
    PRI Coahuila señala al Gobierno federal de encarecer la canasta básica
    La dirigencia estatal del PRI en Coahuuila, encabezada por Carlos Robles Lostanau, responsabilizó al Gobierno federal por el alza en productos básicos. CORTESÍA

Señala aumento en productos como el tomate y atribuye alza a decisiones económicas y de seguridad bajo administraciones de Morena

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila afirmó que el costo de la canasta básica ha incrementado por encima de la inflación desde la llegada de Morena al Gobierno federal, lo que, aseguró, ha afectado la capacidad de compra de las familias.

En un posicionamiento, la dirigencia estatal del partido, sostuvo que productos de consumo cotidiano han registrado alzas significativas en los últimos meses, lo que impacta directamente en el gasto de los hogares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/familias-de-victimas-de-feminicidio-en-coahuila-claman-intervencion-de-la-onu-por-falta-de-justicia-PB20219868

De acuerdo con lo expuesto por el PRI, al mes de marzo de 2026 una persona requiere alrededor de 2 mil 571 pesos para acceder a la canasta básica, lo que representa un incremento cercano al 8 por ciento, por encima de la inflación reportada en el mismo periodo.

Como ejemplo, el partido señaló el caso del tomate, cuyo precio —afirmó— ha aumentado hasta en un 74 por ciento en los últimos dos meses.

El posicionamiento también retoma datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que atribuye el encarecimiento de la canasta básica al aumento en los precios de productos agrícolas.

En ese sentido, el PRI sostuvo que la situación está relacionada con decisiones en materia económica y con la eliminación de apoyos al campo durante la actual administración federal.

Además, el dirigente señaló que factores como la inseguridad en distintas regiones del país también inciden en el costo de los productos, al generar cobros ilegales a productores y transportistas.

Finalmente, el partido consideró que estos elementos han impactado en el precio de alimentos básicos, como la tortilla, cuyo costo —según expuso— ronda actualmente los 24 pesos por kilo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inflación
Canasta Básica
Política México

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


PRI Coahuila

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La pelea del siglo en Coahuila

La pelea del siglo en Coahuila
true

Morena: Arturo Ávila hundió a Luisa Alcalde
true

POLITICÓN: Aprovecha PRI caos en Morena para arrasar en las elecciones en Coahuila

Esteban Garza Fishburn, Eunice Daniela Gallegos Gómez y Rodrigo del Ángel Burciaga (estudiantes), Rossana Sofía Martínez, Luis Pablo Garza (coordinador de Proyectos Estratégicos) y Alfonso Ballesteros (coordinador académico de Ingenierías). Sosteniendo una impresionante pieza impresa en 3D, muestran el potencial creativo y técnico que se desarrollará en el nuevo FabLab Carolina.

Saltillo apuesta por la innovación: así es el FabLab Carolina y su impacto en la comunidad
Testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia luego de que la joven cayera al pavimento tras el impacto, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio en la zona.

Regresa por objeto y es atropellada: menor resulta lesionada en Saltillo

Jugadoras del equipo han trabajado en gimnasio durante abril para llegar en mejor forma a la pretemporada.

Saltillo: Valkirias Lingerie inicia reclutamiento y concentración rumbo a la Temporada 2026
Phelan fue destituido el miércoles 22 de abril, tras meses de disputas internas con altos mandos del Pentágono y desacuerdos sobre cómo reactivar el programa de construcción naval de la Marina, que atravesaba dificultades.

El secretario de la Marina de EU es despedido en medio de luchas internas en el Pentágono
Mientras Anthropic decide quién tiene acceso a Mythos, el poderoso modelo ha desencadenado respuestas de emergencia por parte de bancos centrales y agencias de inteligencia de todo el mundo.

Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic, activa las alarmas globales