Promete Tomás Gutiérrez apoyo al comercio local en Ramos Arizpe
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El alcalde aseguró que su administración brindará facilidades en permisos y respaldo a negocios y emprendedores de Ramos Arizpe
RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, aseguró que el impulso al comercio local será una prioridad durante su administración, al señalar que conoce de primera mano las dificultades que enfrentan pequeños y medianos negocios.
El edil recordó que creció dentro de un negocio familiar, experiencia que, dijo, le permitió entender los retos que enfrentan comerciantes locales frente a grandes cadenas.
“Yo crecí en un negocio local, sé lo difícil que es impulsar un comercio”, expresó.
Gutiérrez Merino afirmó que su gobierno buscará facilitar trámites y permisos, además de brindar acompañamiento para fortalecer la rentabilidad de los establecimientos locales.
“A los comercios locales los vamos a apoyar tanto con permisos como con formas de ayudarles a crecer”, comentó.
El alcalde agregó que también realiza recorridos y visitas a negocios de Ramos Arizpe para incentivar el consumo dentro del municipio y promover productos y servicios locales.
“Tratamos de ir a muchos comercios locales a consumir y enseñarle al público que también se hacen cosas buenas en Ramos Arizpe”, señaló.