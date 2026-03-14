Promoverán conciencia ambiental en jornada del Paseo Colón en Torreón

La Administración Municipal de Torreón, a través de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA), en coordinación con los Clubes de Jardinería de La Laguna, invitó a la ciudadanía a participar este domingo 15 de marzo en diversas actividades ambientales que se desarrollarán como parte de la agenda del Paseo Colón.

La jornada se llevará a cabo de 09:00 a 13:00 horas en la calzada Colón, en su cruce con la avenida Escobedo, donde se instalarán espacios informativos y dinámicas orientadas a promover el cuidado del entorno y fomentar una mayor conciencia ambiental entre las familias asistentes.

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El director de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez Adame, señaló que durante esta actividad se impulsarán prácticas ecológicas, acciones de educación ambiental y propuestas enfocadas al embellecimiento urbano, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.