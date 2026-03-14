Promoverán conciencia ambiental en jornada del Paseo Colón en Torreón

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Coahuila
/ 14 marzo 2026
    Promoverán conciencia ambiental en jornada del Paseo Colón en Torreón
    El evento tendrá lugar en la calzada Colón esquina con avenida Escobedo. CORTESÍA

La jornada se realizará el domingo 15 de marzo de 09:00 a 13:00 horas

La Administración Municipal de Torreón, a través de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA), en coordinación con los Clubes de Jardinería de La Laguna, invitó a la ciudadanía a participar este domingo 15 de marzo en diversas actividades ambientales que se desarrollarán como parte de la agenda del Paseo Colón.

La jornada se llevará a cabo de 09:00 a 13:00 horas en la calzada Colón, en su cruce con la avenida Escobedo, donde se instalarán espacios informativos y dinámicas orientadas a promover el cuidado del entorno y fomentar una mayor conciencia ambiental entre las familias asistentes.

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El director de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez Adame, señaló que durante esta actividad se impulsarán prácticas ecológicas, acciones de educación ambiental y propuestas enfocadas al embellecimiento urbano, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.

$!El objetivo es promover el cuidado del entorno y fomentar la conciencia ambiental entre las familias.
El objetivo es promover el cuidado del entorno y fomentar la conciencia ambiental entre las familias. CORTESÍA

El funcionario explicó que la iniciativa busca motivar a más personas a adoptar hábitos responsables que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la construcción de una ciudad más limpia y saludable.

Asimismo, destacó la importancia de generar conciencia sobre la preservación de los recursos naturales y de promover pequeñas acciones cotidianas que, en conjunto, pueden marcar una diferencia significativa para el entorno.

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“Queremos que la ciudadanía se involucre, aprenda y comparta acciones que ayuden a mejorar nuestro entorno. Entre todos podemos construir un Torreón más verde”, expresó Sánchez Adame.

Finalmente, invitó a las familias a acercarse al stand que instalará la dependencia dentro del Paseo Colón, donde podrán conocer más sobre las acciones que se realizan en materia ambiental y sumarse a esta iniciativa que busca promover una ciudad más verde, consciente y comprometida con su entorno.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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