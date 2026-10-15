Promueve IMSS Coahuila asesoría nutricional para bajar de peso de forma saludable

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Promueve IMSS Coahuila asesoría nutricional para bajar de peso de forma saludable
    El IMSS Coahuila invita a sus derechohabientes a acudir a los servicios de Nutrición para recibir orientación sobre alimentación y control de peso. CORTESÍA

El programa NutrIMSS ofrece orientación personalizada sobre alimentación y ejercicio, con énfasis en la prevención de complicaciones por enfermedades crónica

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llamó a la población derechohabiente a acudir a los servicios de Nutrición de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) para recibir orientación profesional sobre alimentación saludable, actividad física y control de peso.

Paola Luna Ortiz, jefa del departamento de Nutrición adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, explicó que mediante el programa NutrIMSS y estrategias como Pierde kilos, gana vida, el personal especializado promueve cambios de hábitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y prevenir problemas asociados con el exceso de peso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aqua-ramos-cierra-temporada-tras-recibir-a-30-mil-visitantes-BB24163626

La atención nutricional contempla planes personalizados que no se limitan a reducir kilos o tallas, sino que buscan favorecer el funcionamiento del organismo mediante una alimentación equilibrada y la incorporación de actividad física, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

La especialista destacó que, antes de iniciar un plan alimenticio o una rutina de ejercicio, es importante contar con una valoración médica que permita identificar las condiciones de salud y establecer recomendaciones adecuadas.

ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA PREVENIR COMPLICACIONES

Luna Ortiz señaló que las personas con enfermedades crónicas también pueden beneficiarse de un programa individualizado de alimentación y actividad física, con el propósito de contribuir al control de sus padecimientos y reducir el riesgo de complicaciones.

$!Los planes personalizados de alimentación pueden contribuir al control de enfermedades crónicas y a prevenir complicaciones de salud.
Los planes personalizados de alimentación pueden contribuir al control de enfermedades crónicas y a prevenir complicaciones de salud. CORTESÍA

En determinados casos, los cambios en el estilo de vida pueden favorecer un mejor control de la enfermedad y permitir que el médico valore posibles ajustes en las dosis de medicamentos, sin que estos deban modificarse por cuenta propia.

Con motivo de la conmemoración, el IMSS reiteró la importancia de mantener una dieta variada que incluya frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal y fuentes de grasas naturales, en cantidades acordes con las necesidades de cada persona.

$!Mediante NutrIMSS y la estrategia Pierde kilos, gana vida, el instituto promueve hábitos saludables y actividad física.
Mediante NutrIMSS y la estrategia Pierde kilos, gana vida, el instituto promueve hábitos saludables y actividad física. CORTESÍA

El Instituto invitó a sus derechohabientes a aprovechar los servicios de Nutrición disponibles en las UMF para recibir orientación profesional y adoptar hábitos sostenibles que favorezcan su bienestar a largo plazo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alimentación
Nutrición
Salud

Organizaciones


IMSS

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Evento. 2. ‘La Gran Posada Vol. 2’ reunirá a los seguidores del grupo en el Auditorio Parque Las Maravillas.

¡A sacar los pasos prohibidos! Los Ángeles Azules llegan a Saltillo con posada navideña
El gobernador recordó sus inicios políticos y habló sobre su gestión en Coahuila.

‘Estoy concentrado en Coahuila’: responde Manolo Jiménez a Adela Micha sobre su futuro político
Interés de a-cero por AHMSA

Interés de a-cero por AHMSA
Julión Álvarez y Costumbre se presentarán este viernes 16 de octubre; los últimos boletos para esa jornada se venderán únicamente por internet.

Rodeo Saltillo: ¡Todavía puedes conseguir boletos para Julión y El Recodo!
true

Alcalde Jacobo Rodríguez y un regidor de Piedras Negras se acusan de violador y afeminado

Queman un tejabán en Arteaga

Queman un tejabán en Arteaga
El cantautor español puso a cantar a los saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero con sus grandes éxitos.

Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’
EU está enviando a cientos de soldados a América Latina

EU está enviando a cientos de soldados a América Latina