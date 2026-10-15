Promueve IMSS Coahuila asesoría nutricional para bajar de peso de forma saludable

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llamó a la población derechohabiente a acudir a los servicios de Nutrición de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) para recibir orientación profesional sobre alimentación saludable, actividad física y control de peso. Paola Luna Ortiz, jefa del departamento de Nutrición adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, explicó que mediante el programa NutrIMSS y estrategias como Pierde kilos, gana vida, el personal especializado promueve cambios de hábitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y prevenir problemas asociados con el exceso de peso.

La atención nutricional contempla planes personalizados que no se limitan a reducir kilos o tallas, sino que buscan favorecer el funcionamiento del organismo mediante una alimentación equilibrada y la incorporación de actividad física, de acuerdo con las necesidades de cada paciente. La especialista destacó que, antes de iniciar un plan alimenticio o una rutina de ejercicio, es importante contar con una valoración médica que permita identificar las condiciones de salud y establecer recomendaciones adecuadas. ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA PREVENIR COMPLICACIONES Luna Ortiz señaló que las personas con enfermedades crónicas también pueden beneficiarse de un programa individualizado de alimentación y actividad física, con el propósito de contribuir al control de sus padecimientos y reducir el riesgo de complicaciones.

En determinados casos, los cambios en el estilo de vida pueden favorecer un mejor control de la enfermedad y permitir que el médico valore posibles ajustes en las dosis de medicamentos, sin que estos deban modificarse por cuenta propia. Con motivo de la conmemoración, el IMSS reiteró la importancia de mantener una dieta variada que incluya frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal y fuentes de grasas naturales, en cantidades acordes con las necesidades de cada persona.

El Instituto invitó a sus derechohabientes a aprovechar los servicios de Nutrición disponibles en las UMF para recibir orientación profesional y adoptar hábitos sostenibles que favorezcan su bienestar a largo plazo.

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