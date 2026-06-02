Promueve IMSS Coahuila el spinning para prevenir enfermedades

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    Promueve IMSS Coahuila el spinning para prevenir enfermedades
    Especialistas destacan que el spinning ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular y reducir factores de riesgo asociados con diversas enfermedades. CORTESÍA

Las clases están disponibles para población en general en los Centros de Seguridad Social de Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Sabinas

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora este 3 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila destacó los beneficios del spinning como una actividad que contribuye a mejorar la salud cardiovascular, fortalecer músculos y ayudar en la prevención de diversos padecimientos.

La licenciada en Educación Física del Centro de Seguridad Social (CSS) de Saltillo, Daena Domínguez, explicó que esta disciplina puede ayudar a prevenir enfermedades cardiacas y pulmonares, además de reducir factores asociados con obesidad, diabetes, estrés y ansiedad.

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También señaló que el spinning favorece la salud de las articulaciones debido a que se trata de un ejercicio de bajo impacto. Por ello, puede ser una alternativa para personas con ciertos padecimientos articulares, siempre bajo supervisión médica.

“Al realizar esta actividad se mantienen las articulaciones sanas y resistentes gracias a la ausencia de impacto”, indicó.

La especialista agregó que en los Centros de Seguridad Social se cuenta con bicicletas estacionarias e instructores certificados que orientan a los participantes en la realización de rutinas de ejercicio.

Las clases se ofrecen en los CSS de Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Sabinas, y están abiertas a la población en general mediante el pago de una cuota de recuperación.

Domínguez recomendó consultar previamente con un médico para determinar si la persona es apta para practicar este deporte, así como la intensidad y duración adecuadas según su condición física.

Finalmente, invitó a la población a acercarse al Centro de Seguridad Social más cercano para solicitar información sobre horarios y disponibilidad de espacios.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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