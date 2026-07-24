Propone blindar la industria automotriz ante retos del T-MEC; llama Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a fortalecer la proveeduría

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a poner en marcha una estrategia nacional orientada a fortalecer la competitividad del sector automotor, garantizar la permanencia de las inversiones productivas, proteger las fuentes laborales y consolidar la integración económica de México en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados señaló que la reconfiguración de las cadenas de suministro en América del Norte representa una oportunidad que el País debe aprovechar mediante políticas públicas que impulsen la atracción de nuevos proyectos manufactureros y fortalezcan la capacidad de la industria nacional.

PROPONEN ESTRATEGIA INTEGRAL PARA CONSOLIDAR EL SECTOR En su propuesta, el legislador solicitó a la Secretaría de Economía elaborar una estrategia integral enfocada en captar nuevas inversiones, fortalecer la cadena nacional de proveeduría y preservar los empleos vinculados a la industria automotriz. Asimismo, exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la Secretaría de Economía, a evaluar la implementación de estímulos fiscales, mecanismos de financiamiento, garantías crediticias e incentivos dirigidos a promover la innovación tecnológica, la modernización de las plantas industriales y el desarrollo de proveedores nacionales. En materia de política exterior, Moreira Valdez pidió a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reforzar el diálogo con autoridades de Estados Unidos y representantes de la industria automotriz de la región para identificar nuevas oportunidades de inversión, preservar la integración productiva y generar condiciones que favorezcan la expansión manufacturera en México.

El exgobernador de Coahuila sostuvo que resulta indispensable mantener un diálogo institucional permanente entre el Gobierno Federal, las empresas del sector, los gobiernos estatales y los organismos empresariales, a fin de anticipar los desafíos derivados de la próxima revisión del T-MEC y aprovechar el proceso de relocalización de cadenas productivas, conocido como nearshoring. Añadió que una política pública articulada permitirá reducir costos logísticos, fortalecer la infraestructura industrial y ofrecer la certidumbre jurídica que demandan los inversionistas para ampliar sus operaciones en el País. Finalmente, advirtió que la falta de acciones oportunas podría derivar en una pérdida gradual de inversiones y empleos especializados frente a la creciente competencia internacional. En contraste, afirmó que la implementación de estas medidas contribuirá a consolidar el liderazgo regional de México y a mantener a la industria automotriz como uno de los principales motores del desarrollo económico nacional.