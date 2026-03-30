Propone legisladora fortalecer atención de quejas por negligencia médica en Coahuila

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Coahuila
/ 30 marzo 2026
    Propone legisladora fortalecer atención de quejas por negligencia médica en Coahuila
    La diputada de Morena, Magaly Hernández, solicitó a las y los legisladores del Congreso de Coahuila guardar un minuto de silencio en memoria de maestras víctimas de violencia en distintos puntos del país. HOMERO SÁNCHEZ

La propuesta busca garantizar vías accesibles para que pacientes presenten inconformidades y crear un registro estatal de quejas anónimo para prevenir la repetición de conductas

Con el objetivo de fortalecer el marco normativo estatal para la prevención y atención de negligencias médicas, la diputada de Morena, Delia Hernández, presentó este lunes una iniciativa que busca ofrecer a los pacientes y sus familiares mecanismos accesibles y confiables para presentar quejas.

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La propuesta plantea reformar el artículo 47 y adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud, para establecer que todas las instituciones que presten servicios de salud en el Estado (públicas, privadas y sociales) deberán contar con un mecanismo interno específico para la atención de quejas por negligencia médica. La legisladora explicó que actualmente muchos casos no se denuncian, lo que genera subregistro y un estado de indefensión para los usuarios.

Además, el mecanismo de queja deberá garantizar que la atención sea gratuita y oportuna con respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles, y se debe orientar a los pacientes hacia instancias como la Conamed o la Fiscalía General del Estado cuando corresponda. También se propone informar a los usuarios sobre sus derechos y procedimientos, y crear un registro estatal de quejas que permita identificar patrones y mejorar la calidad de los servicios médicos.

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La diputada aclaró que la iniciativa no busca criminalizar la labor médica ni generar cargas excesivas a las instituciones, sino fortalecer un mecanismo ya existente y dar certeza a los pacientes.

“Con esta reforma, se fortalece la confianza en las instituciones de salud y se garantiza que, ante una posible negligencia médica, las personas cuenten con una vía clara, accesible y efectiva para ser escuchadas, orientadas y acompañadas.”

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud y Deporte para su estudio y dictamen.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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