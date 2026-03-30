Propone legisladora fortalecer atención de quejas por negligencia médica en Coahuila

Con el objetivo de fortalecer el marco normativo estatal para la prevención y atención de negligencias médicas, la diputada de Morena, Delia Hernández , presentó este lunes una iniciativa que busca ofrecer a los pacientes y sus familiares mecanismos accesibles y confiables para presentar quejas.

La propuesta plantea reformar el artículo 47 y adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud, para establecer que todas las instituciones que presten servicios de salud en el Estado (públicas, privadas y sociales) deberán contar con un mecanismo interno específico para la atención de quejas por negligencia médica. La legisladora explicó que actualmente muchos casos no se denuncian, lo que genera subregistro y un estado de indefensión para los usuarios.

Además, el mecanismo de queja deberá garantizar que la atención sea gratuita y oportuna con respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles, y se debe orientar a los pacientes hacia instancias como la Conamed o la Fiscalía General del Estado cuando corresponda. También se propone informar a los usuarios sobre sus derechos y procedimientos, y crear un registro estatal de quejas que permita identificar patrones y mejorar la calidad de los servicios médicos.