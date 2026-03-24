Proponen que agravantes de delitos sexuales a menores se apliquen hasta los 18 años en Coahuila

Diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través del legislador Carlos Robles Loustaunau, presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal de Coahuila con el fin de que las agravantes en delitos sexuales apliquen a víctimas menores de 18 años y no solo a menores de 15, como establece actualmente la legislación. La propuesta contempla modificaciones a diversos artículos para ampliar la protección legal a niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer la tipificación de delitos como abuso sexual, violación impropia y procuración sexual.

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, la iniciativa busca cerrar vacíos legales que han sido utilizados para obstaculizar la acción de la justicia; establecer sanciones más proporcionales que reflejen la gravedad de los actos de violencia sexual, enviando un mensaje claro de cero tolerancia y reforzar las obligaciones de denuncia en sectores como educación, salud y servicios sociales, con el objetivo de detectar y atender casos de manera oportuna. El legislador señaló que la violencia sexual infantil representa una de las formas más graves de vulneración de derechos humanos, con consecuencias profundas en la vida de las víctimas.

Indicó que en 2023 los servicios de salud atendieron 9 mil 802 casos de violencia sexual contra personas de entre 1 y 17 años, de los cuales más del 90 por ciento correspondieron a mujeres, lo que refleja la magnitud del problema y su sesgo de género. “La infancia no puede esperar. La ley debe ser un instrumento eficaz de tutela y garantía de derechos, y este Poder Legislativo tiene la responsabilidad histórica de actuar con firmeza y decisión para corregir las fallas del pasado”, señaló.

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