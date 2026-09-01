Proyectos de Sheinbaum confirman que Coahuila es “uno de los consentidos” de la 4T: Morena

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    Proyectos de Sheinbaum confirman que Coahuila es “uno de los consentidos” de la 4T: Morena
    Integrantes de Morena en Coahuila destacaron los proyectos federales que tendrán impacto en la entidad tras el informe presentado por Claudia Sheinbaum. REDES SOCIALES

Diego del Bosque destacó Agua Saludable para La Laguna y el tren Saltillo-Nuevo Laredo, mientras Antonio Castro resaltó los proyectos de vivienda anunciados por la Presidenta

El dirigente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, y el diputado federal Antonio Castro consideraron que el informe presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo muestra avances de la llamada Cuarta Transformación y destacaron algunos de los proyectos federales que involucran a la entidad.

Este martes 1 de septiembre, la mandataria presentó un balance de su administración en el que abordó distintos programas, obras y acciones emprendidas por el Gobierno Federal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/salario-en-la-frontera-agua-saludable-y-relaciones-binacionales-los-temas-relevantes-para-coahuila-del-2do-informe-de-sheinbaum-PD23200924

Entre los temas relacionados con Coahuila estuvieron la infraestructura del proyecto Agua Saludable para La Laguna, el salario mínimo en la frontera norte y proyectos ferroviarios que tendrán impacto en la entidad.

Aunque Coahuila fue mencionado directamente en una ocasión durante el mensaje, Del Bosque consideró que proyectos como los ferroviarios y las referencias de la Presidenta sobre el uso del fracking permiten señalar que la entidad es una de las “consentidas” de la actual administración federal.

“Reafirma que Coahuila es de los estados consentidos por la 4T; habla de la conclusión de 200 kilómetros de redes troncales para el programa de Agua Saludable para La Laguna, los avances del 30% del tren de Saltillo a Nuevo Laredo que va a ayudar mucho con la movilidad”, dijo.

También destacó el aumento al salario mínimo en la frontera norte y la postura expresada por Sheinbaum respecto al uso de la fractura hidráulica.

“El aumento del salario mínimo histórico en la frontera norte. Además, señaló que no se llevará a cabo el fracking si no se cuenta con los estudios que garanticen que no se va a afectar el recurso hidráulico”, señaló Del Bosque.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/aguas-negras-si-llegan-al-rio-sabinas-conagua-prepara-sanciones-en-coahuila-OD23207108

Antonio Castro, diputado federal de Morena por Coahuila, destacó además los proyectos de vivienda anunciados por la Presidenta y consideró que representan un cambio respecto a administraciones anteriores.

“Mi impresión es que vamos en un gran camino de continuar la transformación del país en términos tangibles. Un dato que me pareció increíble y que no le tomamos importancia es en materia de vivienda; que construirán 1.8 millones de viviendas para personas que ganan 2.9 salarios mínimos hacia abajo. Para mí, junto con el de trenes, es el proyecto más ambicioso, porque cambia el mercantilismo por el acceso a los derechos”, expresó.

Castro también manifestó su respaldo a la administración federal y a los proyectos impulsados durante el actual sexenio.

“Vamos por más y lo vamos a seguir logrando, atacando causas, garantizando derechos y transformando la vida de las personas. Me siento muy orgulloso de ser un legislador que acompaña a la primera presidenta de México. Hay mucho de qué estar orgullosos”, concluyó.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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