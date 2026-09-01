Salario en la frontera, agua saludable y relaciones binacionales: los temas relevantes para Coahuila del 2do Informe de Sheinbaum

Fue pocos minutos después de las 11:00 horas, que la mandataria arribó al patio del Palacio Nacional de la Ciudad de México, para rendir el informe frente a funcionarios de su gabinete, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como ante gobernadores de las diversas entidades del país, entre ellos el de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

A 23 meses de iniciada su administración, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presentó su Segundo Informe de Gobierno, con un repaso sobre los proyectos y programas que han sido aplicados a lo largo del país, así como específicamente en la frontera norte y en Coahuila.

“Durante muchos años, mientras millones de mexicanos trabajaban todos los días para salir adelante, el gobierno se fue alejando de la gente, de sus necesidades y de su realidad. Se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos, y se gobernaba para unos pocos. Eso terminó, y lo digo claro: debe continuar de esa manera. Se separó el poder económico del poder político y se gobierna con honestidad. Hoy existe una relación distinta entre el gobierno y el pueblo”, dijo.

“En estos 23 meses de grandes cambios hemos demostrado que México es fuerte, tiene un pueblo extraordinario y nos entendemos como un país democrático. Somos parte de la cuarta transformación de la vida pública, que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa de México y de su dignidad”, expresó.

Su discurso comenzó haciendo un repaso sobre los compromisos y deberes que ha asumido el proyecto de la Cuarta Transformación que hoy encabeza y que recalcó, es un proyecto bajo una ideología de izquierda.

Luego de hacer un recorrido sobre la ejecución y garantía de programas sociales como la pensión del Bienestar que hoy tiene un padrón de más de 13 millones 700 mil beneficiarios que reciben de forma bimestral reciben seis mil 400 pesos bimestrales.

En materia de infraestructura, mencionó que se ha invertido en remodelación de carreteras, como la carretera 57, que funge como una de las arterias comerciales más importantes para Coahuila al atravesar de Saltillo hasta Piedras Negras; aunque dijo que estos trabajos son continuos, detalló que específicamente este año, los recursos se habían aplicado para el tramo Centro.

En materia salarial, subrayó que el salario mínimo más alto de la historia, es el que hoy se registra en fronteras como Coahuila, y que alcanza a los 13 mil 409 pesos al mes, mientras que la economía formal, tiene un salario mínimo promedio de 20 mil 212 pesos mensuales; situación que ha contribuido a la disminución de la pobreza laboral y a que alcance su nivel más bajo desde el 2005.

También en materia de infraestructura y agua, destacó que en Coahuila, se ha concluido el proyecto de construcción de 200 kilómetros de redes troncales de agua saludable para la Laguna, que incluye en el proyecto a municipios como Torreón, Matamoros, San Pedro y Viesca.

En otros de los temas que atañen a Coahuila son las relaciones binacionales, y en ese sentido, Sheinbaum Pardo subrayó que la relación con el gobierno de los Estados Unidos ha tenido sus dificultades, pero se ha tomado la decisión permanente de buscar el entendimiento.

“Quizá uno de los aspectos más dolorosos ha sido el trato que han recibido las y los mexicanos a través de las detenciones y la dolorosa muerte de 17 de nuestros connacionales en centros de detención y operativos”, dijo a la par de informar que estos casos han sido llevados ante los organismos internacionales.

Señaló que hoy en día, los ojos del mundo están sobre México, al haber optado por una nueva forma de gobierno que defienda su soberanía.

“Porque aquí, un pueblo grande ha decidido consolidar su propia historia. Consolidamos un proyecto que hace desde abajo y pone en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar. México no se somete ni se detiene, México es libre, soberano y avanza con dignidad, con la fuerza de su pueblo y con la mirada puesta en un futuro que proviene de nuestro legado de grandeza”, dijo casi al concluir.