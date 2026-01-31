PVEM Coahuila afirma que su alianza es con la gente
El PVEM reafirmó su identidad política propia y su intención de fortalecerse en el estado
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Coahuila sostuvo un encuentro con su militancia en el que reafirmó su intención de fortalecer su identidad política de cara a los próximos procesos electorales, al señalar que su principal alianza es con la ciudadanía del estado.
El evento, que registró una alta asistencia, reunió a integrantes de la estructura estatal y municipal del partido, entre ellos Arely Flores, secretaria general del PVEM en Coahuila; la diputada federal Hilda Licerio; José Refugio Sandoval, secretario de Organización; y Gerardo Calvillo, coordinador del Comité Municipal de Torreón, así como regidores y otros referentes partidistas.
Durante su intervención, José Refugio Sandoval señaló que el partido cuenta con cuadros y perfiles que considera competitivos para contender en los distintos distritos. Asimismo, aclaró que la decisión de participar de manera independiente no responde a una estrategia para fragmentar el voto, sino a lo que calificó como una muestra de autonomía y de la fortaleza territorial que el PVEM ha consolidado en la entidad.
La dirigencia estatal destacó que el partido mantiene presencia activa en los municipios, la cual atribuyó a un trabajo constante con su base militante. En ese sentido, se indicó que el encuentro tuvo como objetivo unificar esfuerzos y fortalecer a la estructura rumbo a los próximos retos, con énfasis en la gestión social y el desarrollo sustentable.
Por su parte, la secretaria general Arely Flores reiteró el respaldo del Partido Verde en Coahuila al proyecto de nación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Señaló que la estructura estatal del partido se mantiene alineada con las políticas impulsadas a nivel federal, las cuales definió como de enfoque humanista y orientadas a la justicia social y al bienestar de la población.