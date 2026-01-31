PVEM Coahuila afirma que su alianza es con la gente

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Coahuila sostuvo un encuentro con su militancia en el que reafirmó su intención de fortalecer su identidad política de cara a los próximos procesos electorales, al señalar que su principal alianza es con la ciudadanía del estado.

El evento, que registró una alta asistencia, reunió a integrantes de la estructura estatal y municipal del partido, entre ellos Arely Flores, secretaria general del PVEM en Coahuila; la diputada federal Hilda Licerio; José Refugio Sandoval, secretario de Organización; y Gerardo Calvillo, coordinador del Comité Municipal de Torreón, así como regidores y otros referentes partidistas.

Durante su intervención, José Refugio Sandoval señaló que el partido cuenta con cuadros y perfiles que considera competitivos para contender en los distintos distritos. Asimismo, aclaró que la decisión de participar de manera independiente no responde a una estrategia para fragmentar el voto, sino a lo que calificó como una muestra de autonomía y de la fortaleza territorial que el PVEM ha consolidado en la entidad.