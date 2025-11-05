Sheinbaum visitará Pasta de Conchos; familias piden acelerar rescate

SABINAS, COAH.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene programada una visita a la mina Pasta de Conchos el próximo 14 de noviembre, en cumplimiento del compromiso federal de atender directamente a las familias de los mineros fallecidos en el siniestro ocurrido en 2006.

De acuerdo con información confirmada por las viudas de los trabajadores, el encuentro se desarrollará en medio de un ambiente de expectativa y exigencia. Las familias preparan un pliego petitorio que será entregado a la mandataria, en el que solicitan agilizar las labores de recuperación de los restos que continúan atrapados en el yacimiento de carbón, a casi dos décadas del accidente.

En los días previos a la visita presidencial, el Mando Unificado notificó la entrega digna de los restos del minero José Ramón Hernández Ramos, lo que eleva a 23 el número de familias que han podido recuperar a su ser querido. Sin embargo, 40 mineros permanecen aún bajo tierra, de acuerdo con los reportes más recientes.

Las maniobras de rescate se encuentran temporalmente suspendidas por los trabajos técnicos que se realizan para interconectar las lumbreras. Estas acciones son necesarias para garantizar la seguridad del personal antes de reanudar el ingreso a las galerías subterráneas, aunque han generado un nuevo retraso en el calendario establecido para este año.

La visita de la presidenta ocurre en un punto clave del proceso de recuperación, considerado por las familias como una de las principales demandas de justicia y reparación moral. Las viudas han insistido en que el rescate de los cuerpos representa no solo una acción de compromiso institucional, sino también un paso necesario hacia el cierre del largo duelo que enfrentan desde 2006.

A casi 19 años del siniestro, Pasta de Conchos continúa siendo símbolo de exigencia y memoria para la Región Carbonífera. Las familias confían en que la presencia de la mandataria pueda reimpulsar el proceso de recuperación, que avanza con lentitud debido a los desafíos técnicos del terreno y los años transcurridos desde la tragedia.

(Con información de medios locales)