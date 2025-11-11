Ramos Arizpe: abre clínica en Analco este jueves; ofrecerá atención gratuita a más de 12 mil personas

Coahuila
/ 11 noviembre 2025
    Ramos Arizpe: abre clínica en Analco este jueves; ofrecerá atención gratuita a más de 12 mil personas
    La nueva Clínica de Salud Popular brindará atención médica gratuita, estudios clínicos y medicamentos a las familias que más lo necesitan en Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

La Clínica de Salud Popular en Analco abrirá sus puertas este jueves, ofreciendo atención médica gratuita, estudios y medicamentos

RAMOS ARIZOE, COAH.- El Gobierno Municipal, encabezado por Tomás Gutiérrez Merino, anunció que este jueves 13 de noviembre entrará en operación la nueva Clínica de Salud Popular en la colonia Analco, una obra que busca garantizar el acceso a servicios médicos gratuitos para miles de familias de la zona oriente.

Ubicada en la calle Tula, junto a la plaza del mismo nombre, la clínica representa un paso decisivo en la ampliación de la infraestructura de salud en el municipio y forma parte de los compromisos asumidos por el alcalde con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Gutiérrez Merino destacó que la obra de Analco, junto con la que se construye en la Plaza Pistaches, integra un modelo de atención médica integral orientado a fortalecer la salud preventiva y brindar bienestar directamente en las colonias.

“Estas clínicas simbolizan nuestra visión de un Ramos Arizpe más justo, donde la salud no dependa del bolsillo de las familias. Aquí podrán atenderse, recibir medicamentos, estudios y orientación médica sin costo”, expresó el alcalde.

Cada clínica contará con capacidad para atender a más de 12 mil ciudadanos, previamente seleccionados mediante estudios socioeconómicos, con el objetivo de garantizar una atención equitativa y focalizada.

Entre los servicios que se ofrecerán destacan consultas generales, atención dental, entrega de medicamentos, análisis clínicos, pruebas de VIH, distribución de lentes y consultas por telemedicina, con lo que se fortalecerá la red municipal de salud preventiva.

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

