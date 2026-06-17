Ramos Arizpe acelera obras y programas que fortalecen el bienestar ciudadano

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una agenda centrada en elevar las condiciones de vida de la población, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el Gobierno de Coahuila, ha reforzado durante este año una estrategia integral que combina inversión en infraestructura social, atención médica, movilidad, recuperación de espacios públicos y mejoramiento de vialidades. La administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha impulsado proyectos que benefician tanto a habitantes de la zona urbana como de comunidades rurales, con acciones orientadas a ampliar el acceso a servicios esenciales y fortalecer el tejido social.

Uno de los ejes más relevantes ha sido la consolidación de las Clínicas de la Salud Popular. Actualmente operan dos unidades, ubicadas en las colonias Analco y Manantiales, esta última incorporada durante el presente año para ampliar la cobertura de atención médica sin costo para la población.

La clínica instalada en Manantiales brinda servicio a cerca de 12 mil habitantes de manera directa y extiende su cobertura potencial a unas 36 mil personas de 22 colonias, entre ellas zona centro, Fidel Velázquez, Año de Juárez, San Antonio, Jardín, Loma Linda, Nuevo Ramos, Villa Magna, Santa Fe, Balcones de Santa Fe y Quinta Manantiales. En ambos espacios se ofrecen consultas generales ilimitadas, atención especializada mediante telemedicina, servicios dentales, estudios de laboratorio, exámenes visuales, entrega de lentes gratuitos y acceso a más de 220 medicamentos del cuadro básico.

MOVILIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS TRANSFORMAN EL ENTORNO En materia de transporte, la Ruta Estudiantil se ha consolidado como una alternativa gratuita para miles de usuarios. El sistema registra más de 60 mil viajes mensuales y opera todos los días con recorridos entre las 6:30 y las 21:00 horas, manteniendo frecuencias de paso de entre 10 y 15 minutos. El circuito conecta colonias, parques industriales, instituciones de salud y centros educativos como la UTC, la UPRA, IMARC y el CECyTec, principalmente a lo largo del bulevar Plan de Guadalupe. Sus unidades, equipadas con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia y pantallas, tienen capacidad para 77 pasajeros y recorren alrededor de 40 mil kilómetros al mes.