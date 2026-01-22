Ramos Arizpe: Agradecen vecinos programa Mercadito De a Peso por ser un alivio a la economía

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 22 enero 2026
    Ramos Arizpe: Agradecen vecinos programa Mercadito De a Peso por ser un alivio a la economía
    En su primera edición beneficia a cerca de 10 mil personas. FOTO: CORTESÍA

La primera edición de este programa se llevó a cabo en la colonia Villa Sol

Vecinas y vecinos de diversas colonias de Ramos Arizpe expresaron su agradecimiento al Gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por la implementación del programa Mercadito De a Peso Todo por Más - Mejora, una iniciativa de alto impacto social que en su primera edición benefició a más de 10 mil personas.

La primera edición del mercadito se realizó en la colonia Villa Sol, donde los ciudadanos destacaron el ahorro real que representa el programa y la cercanía de los gobiernos estatal y municipal con las necesidades de la población.

TE PUEDE INTERESAR: Basura y objetos domésticos colapsan red de drenaje en Ramos Arizpe

Mary Coronado, residente de Villa Sol, señaló que el apoyo llegó en un momento crucial para su familia. “Me avisaron unas amigas y vine, compré lo básico que necesito como tomate, chile, cebolla, plátano; estoy muy agradecida porque ahorita no tengo empleo”, comentó.

Por su parte, Diana Paola González Estrada, de la colonia Valle Poniente, enfatizó el impacto económico del mercadito: “Estuvo muy padre todo esto para la gente de bajos recursos o para quienes se nos complica comprar algunas cosas. Por todo lo que llevo hubieran sido como 600 pesos y aquí solo pagué 110 pesos. Muchas gracias por apoyarnos, ojalá que haya más oportunidades como estas”.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino resaltó que el programa refleja la cercanía del gobierno con las necesidades de la población.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino resaltó que el programa refleja la cercanía del gobierno con las necesidades de la población. FOTO: CORTESÍA

María Teresa García Ruelas, también de Valle Poniente, coincidió en que el beneficio fue directo para las familias: “Me pareció excelente este Mercadito, es mucho ahorro de dinero. En lo que llevo ahorita fueron 120 pesos y cuando vas por el mandado es arriba de 600 o 700 pesos. Muchas gracias por traer estos beneficios a las colonias, significa un gran ahorro para la economía de las familias”.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe fortalece el campo con rehabilitación de tanque de agua en San Juan de Amargos

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que escuchar a la gente y responder con acciones concretas es la esencia de esta iniciativa. “Este programa nace para apoyar a quienes más lo necesitan y para demostrar que un gobierno sensible sí puede marcar la diferencia en la economía familiar”, afirmó.

Con acciones como el Mercadito De a Peso, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe consolida su papel como una institución cercana, solidaria y con gran sensibilidad social, poniendo a las personas en el centro de sus políticas públicas.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Economía
mercados

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
Elementos de seguridad federal y estatal resguardaron los domicilios cateados en la colonia Universidad Pueblo.

Aseguran droga, pipas y máquinas tragamonedas en cateos simultáneos al oriente de Saltillo
La salida oficial de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya es un hecho y ha encendido alertas a nivel internacional. Expertos advierten que esta decisión tendrá impactos directos en la salud pública global.

Es Oficial... Estados Unidos sale de la OMS y desata alerta sanitaria global
Autoridades deportivas municipales y estatales presentaron los detalles del torneo “Auténticos Novatos de Box” en rueda de prensa.

Presentan torneo ‘Auténticos Novatos de Box’ para impulsar nuevos talentos locales
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa