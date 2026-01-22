Ramos Arizpe: Agradecen vecinos programa Mercadito De a Peso por ser un alivio a la economía
La primera edición de este programa se llevó a cabo en la colonia Villa Sol
Vecinas y vecinos de diversas colonias de Ramos Arizpe expresaron su agradecimiento al Gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por la implementación del programa Mercadito De a Peso Todo por Más - Mejora, una iniciativa de alto impacto social que en su primera edición benefició a más de 10 mil personas.
La primera edición del mercadito se realizó en la colonia Villa Sol, donde los ciudadanos destacaron el ahorro real que representa el programa y la cercanía de los gobiernos estatal y municipal con las necesidades de la población.
Mary Coronado, residente de Villa Sol, señaló que el apoyo llegó en un momento crucial para su familia. “Me avisaron unas amigas y vine, compré lo básico que necesito como tomate, chile, cebolla, plátano; estoy muy agradecida porque ahorita no tengo empleo”, comentó.
Por su parte, Diana Paola González Estrada, de la colonia Valle Poniente, enfatizó el impacto económico del mercadito: “Estuvo muy padre todo esto para la gente de bajos recursos o para quienes se nos complica comprar algunas cosas. Por todo lo que llevo hubieran sido como 600 pesos y aquí solo pagué 110 pesos. Muchas gracias por apoyarnos, ojalá que haya más oportunidades como estas”.
María Teresa García Ruelas, también de Valle Poniente, coincidió en que el beneficio fue directo para las familias: “Me pareció excelente este Mercadito, es mucho ahorro de dinero. En lo que llevo ahorita fueron 120 pesos y cuando vas por el mandado es arriba de 600 o 700 pesos. Muchas gracias por traer estos beneficios a las colonias, significa un gran ahorro para la economía de las familias”.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que escuchar a la gente y responder con acciones concretas es la esencia de esta iniciativa. “Este programa nace para apoyar a quienes más lo necesitan y para demostrar que un gobierno sensible sí puede marcar la diferencia en la economía familiar”, afirmó.
Con acciones como el Mercadito De a Peso, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe consolida su papel como una institución cercana, solidaria y con gran sensibilidad social, poniendo a las personas en el centro de sus políticas públicas.