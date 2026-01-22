Ramos Arizpe: Agradecen vecinos programa Mercadito De a Peso por ser un alivio a la economía

Vecinas y vecinos de diversas colonias de Ramos Arizpe expresaron su agradecimiento al Gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por la implementación del programa Mercadito De a Peso Todo por Más - Mejora, una iniciativa de alto impacto social que en su primera edición benefició a más de 10 mil personas.

La primera edición del mercadito se realizó en la colonia Villa Sol, donde los ciudadanos destacaron el ahorro real que representa el programa y la cercanía de los gobiernos estatal y municipal con las necesidades de la población.

Mary Coronado, residente de Villa Sol, señaló que el apoyo llegó en un momento crucial para su familia. “Me avisaron unas amigas y vine, compré lo básico que necesito como tomate, chile, cebolla, plátano; estoy muy agradecida porque ahorita no tengo empleo”, comentó.

Por su parte, Diana Paola González Estrada, de la colonia Valle Poniente, enfatizó el impacto económico del mercadito: “Estuvo muy padre todo esto para la gente de bajos recursos o para quienes se nos complica comprar algunas cosas. Por todo lo que llevo hubieran sido como 600 pesos y aquí solo pagué 110 pesos. Muchas gracias por apoyarnos, ojalá que haya más oportunidades como estas”.