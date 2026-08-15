Ramos Arizpe ampliará apoyos para escuelas durante el ciclo 2026-2027

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    Ramos Arizpe ampliará apoyos para escuelas durante el ciclo 2026-2027
    El programa “En tu escuela tú eliges” ha beneficiado a 61 planteles educativos de Ramos Arizpe durante 2026. CORTESÍA

La estrategia municipal ha atendido 61 planteles con más de 3 millones de pesos en tecnología, infraestructura y equipamiento.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El programa “En tu escuela tú eliges” se ha convertido en una de las principales estrategias del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe para atender las necesidades de los planteles educativos y mejorar las condiciones en que estudian niñas, niños y jóvenes.

De cara al ciclo escolar 2026-2027, la administración municipal contempla fortalecer la estrategia y ampliar su cobertura, principalmente en escuelas de primaria y secundaria, con el propósito de que más comunidades escolares dispongan de espacios dignos, seguros y funcionales.

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La iniciativa plantea que la asignación de recursos responda a las necesidades particulares de cada plantel, mediante la participación de directivos, docentes y padres de familia en la definición de las prioridades.

Hasta el último corte, “En tu escuela tú eliges” ha beneficiado a 61 planteles, con una inversión superior a 3 millones de pesos para atender requerimientos considerados prioritarios por cada comunidad escolar.

PARTICIPACIÓN DIRECTA PARA DEFINIR PRIORIDADES

El esquema, impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, establece que quienes integran cada comunidad escolar identifiquen y determinen las necesidades que deben ser atendidas, con el propósito de que los recursos se traduzcan en beneficios concretos.

$!Directivos, docentes y padres de familia participan en la definición de las necesidades prioritarias de cada plantel, en beneficio de cientos de alumnos.
Directivos, docentes y padres de familia participan en la definición de las necesidades prioritarias de cada plantel, en beneficio de cientos de alumnos. CORTESÍA

Durante 2026 se han entregado computadoras portátiles, pantallas inteligentes, proyectores, equipos de sonido, impresoras multifuncionales e instrumentos musicales, además de material de construcción, sistemas hidráulicos, herramientas, equipo de laboratorio y artículos para mantenimiento.

Con esta estrategia, el Municipio busca mantener un modelo de atención basado en las necesidades específicas de cada plantel y ampliar el número de escuelas beneficiadas durante el próximo ciclo escolar.

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