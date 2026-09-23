Ramos Arizpe blinda su fortaleza laboral: mantiene más de 111 mil empleos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe mantiene firme su fortaleza laboral durante 2026, al sostener una planta superior a los 111 mil empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), confirmando la estabilidad de uno de los principales motores económicos de Coahuila. Las cifras muestran un comportamiento consistente a lo largo del año: enero registró 111 mil 415 empleos; febrero, 110 mil 792; marzo, 110 mil 960; abril, 111 mil 726; mayo, 111 mil 611; junio, 111 mil 249; julio, 111 mil 250, y agosto cerró con 111 mil 405 trabajadores registrados.

El dato resulta significativo: entre enero y agosto existe una diferencia de apenas 10 empleos, lo que refleja que Ramos Arizpe ha logrado conservar prácticamente intacta su base laboral durante los primeros ocho meses del año, pese a los retos que enfrenta el sector industrial a nivel nacional e internacional.

Esta estabilidad se desarrolla bajo la política económica impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, enfocada en mantener condiciones de seguridad, competitividad, infraestructura y certidumbre para las empresas que ya operan en Coahuila y para las que buscan establecer nuevas inversiones.

En Ramos Arizpe, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha fortalecido esta estrategia mediante una comunicación permanente y un acercamiento directo con empresarios, directivos y representantes de las distintas plantas instaladas en el municipio, con el objetivo de atender necesidades y generar condiciones que permitan conservar empleos y facilitar nuevas inversiones.

La coordinación entre el Gobierno del Estado, el Municipio y la iniciativa privada se convierte así en uno de los factores que acompañan la estabilidad laboral de una ciudad cuya economía está estrechamente ligada a la industria manufacturera y, particularmente, al sector automotriz.

Con una base que se mantiene alrededor de los 111 mil empleos formales, parques industriales, mano de obra especializada y nuevas expectativas de inversión, Ramos Arizpe refrenda su posición como el corazón industrial de Coahuila y uno de los polos de inversión y manufactura más importantes del norte de México.

La estabilidad laboral se convierte, de esta manera, en una de las principales fortalezas de Ramos Arizpe: no solo atraer nuevas inversiones, sino conservar y fortalecer los empleos que durante décadas han consolidado su vocación industrial.

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