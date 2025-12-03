Ramos Arizpe cierra el año mejorando su modelo de seguridad, con apoyo del Ejército

Durante este año, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe consolidó una estrategia integral para fortalecer la seguridad pública, sustentada en una mayor coordinación con el Ejército Mexicano y diversas instancias estatales y federales.

Autoridades municipales señalaron que estos avances son el resultado de una política basada en inversión, profesionalización, trabajo conjunto y cercanía con la ciudadanía, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe consolida su estrategia social con apoyo del Gobierno de Coahuila

El municipio reforzó su capacidad operativa mediante acciones coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Policía del Estado. Esta colaboración permitió ampliar patrullajes preventivos, mejorar la vigilancia en carreteras, incrementar la presencia en zonas rurales y atender con mayor oportunidad los corredores industriales.

Según el balance municipal, estas tareas generaron resultados inmediatos, como la reducción de faltas administrativas, el combate más efectivo al narcomenudeo y mejores tiempos de respuesta.