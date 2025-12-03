Ramos Arizpe cierra el año mejorando su modelo de seguridad, con apoyo del Ejército

Coahuila
/ 3 diciembre 2025
    Se reforzó la capacidad operativa con apoyo de Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía del Estado y Policía Estatal. FOTO: CORTESÍA

La estrategia de seguridad se basó en una estrecha coordinación con el Ejército Mexicano e instancias estatales y federales

Durante este año, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe consolidó una estrategia integral para fortalecer la seguridad pública, sustentada en una mayor coordinación con el Ejército Mexicano y diversas instancias estatales y federales.

Autoridades municipales señalaron que estos avances son el resultado de una política basada en inversión, profesionalización, trabajo conjunto y cercanía con la ciudadanía, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El municipio reforzó su capacidad operativa mediante acciones coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Policía del Estado. Esta colaboración permitió ampliar patrullajes preventivos, mejorar la vigilancia en carreteras, incrementar la presencia en zonas rurales y atender con mayor oportunidad los corredores industriales.

Según el balance municipal, estas tareas generaron resultados inmediatos, como la reducción de faltas administrativas, el combate más efectivo al narcomenudeo y mejores tiempos de respuesta.

$!Las acciones coordinadas permitieron mejorar patrullajes, vigilancia carretera, presencia rural y atención en corredores industriales.
Las acciones coordinadas permitieron mejorar patrullajes, vigilancia carretera, presencia rural y atención en corredores industriales. FOTO: CORTESÍA

Al evaluar el desempeño anual, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó el trabajo de la corporación y el compromiso del municipio con sus habitantes.

“En Ramos Arizpe estamos construyendo una seguridad cercana, moderna y basada en resultados. Cada peso invertido, cada capacitación y cada acción de proximidad tiene un solo propósito: proteger a nuestras familias y mantener la tranquilidad que distingue a nuestra ciudad”, afirmó.

Uno de los avances más destacados fue la puesta en marcha del Centro de Inteligencia y Monitoreo C2, que se consolidó como una herramienta estratégica para complementar el trabajo en campo a través del monitoreo en tiempo real y tecnología de análisis.

La participación ciudadana se incorporó como un pilar de la estrategia de prevención. Vecinos, escuelas y empresas se sumaron a redes de comunicación directa con la autoridad, fortaleciendo la corresponsabilidad y permitiendo atender reportes con mayor oportunidad en colonias, fraccionamientos e instituciones educativas. Además, se incrementó la vigilancia industrial mediante recorridos preventivos permanentes.

El fortalecimiento interno de la corporación municipal también fue determinante. A lo largo del año se incorporaron elementos evaluados y certificados, se distribuyeron uniformes nuevos y se impartieron capacitaciones especializadas, con el propósito de consolidar una policía más preparada y eficiente al servicio de la comunidad.

