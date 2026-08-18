Ramos Arizpe: crece expansión comercial hacia el poniente con nuevos proyectos

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Coahuila
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    Ramos Arizpe: crece expansión comercial hacia el poniente con nuevos proyectos
    El crecimiento hacia el poniente ha despertado interés de distintos giros comerciales; algunos proyectos aún se encuentran en búsqueda de ubicación. ESPECIAL

Fomento Económico reporta interés de empresas por instalarse en la zona; para algunos proyectos todavía se buscan predios

RAMOS ARIZPE, COAH.- El sector poniente de Ramos Arizpe concentra nuevos proyectos comerciales, de servicios y gastronomía, ante el interés de empresas e inversionistas por expandir sus actividades hacia esta zona del municipio.

Entre las marcas proyectadas para el área se encuentran AutoZone, Farmacia Guadalajara y Dairy Queen, de acuerdo con Jacobo Zertuche Cedillo, director de Fomento Económico de Ramos Arizpe.

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El funcionario señaló que la llegada de nuevas industrias ha contribuido al interés comercial que actualmente registra este sector.

“Hay varios restaurantes, varias plazas, varias personas interesadas en expandir sus actividades hacia el poniente, con todo esto que ha venido creciendo”, señaló Zertuche Cedillo.

En algunos casos, los proyectos todavía se encuentran en etapas previas a su instalación. Para la llegada de Dairy Queen, por ejemplo, las autoridades municipales han colaborado en la búsqueda de un predio.

Zertuche Cedillo explicó que, luego de darse a conocer el interés de la franquicia por instalarse en Ramos Arizpe, propietarios de terrenos se acercaron para ofrecer posibles ubicaciones.

“Estuvo muy bien ahí la expansión de la nota porque, a raíz de eso, se acercó conmigo varia gente, propietarios, dueños de terrenos, y pues ahí se los pasé al del Dairy Queen”, detalló.

DESTACAN OCUPACIÓN DE VUELOS

En otro tema relacionado con la actividad económica del municipio, el director de Fomento Económico destacó la conectividad del aeropuerto de Ramos Arizpe y la ocupación registrada en sus vuelos.

De acuerdo con Zertuche Cedillo, las rutas hacia destinos como Cancún y Ciudad de México alcanzan entre 90 y 100 por ciento de su capacidad.

“Llegas a Ramos y el vuelo viene al 90, al 100 por ciento de su capacidad”, puntualizó.

El funcionario agregó que la terminal también atrae a pasajeros provenientes de municipios de Nuevo León, entre ellos Santa Catarina, San Pedro y García, debido a su ubicación y costos.

“Es más cerca. Obviamente, mil veces llegar a Ramos e irte a Santa Catarina, García o a San Pedro que cualquier cosa”, explicó al referirse a la ventaja que, a su consideración, representa utilizar el aeropuerto local.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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