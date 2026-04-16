Bravos de San Dieguito llegan a Ramos Arizpe para competir en la Liga del Norte de Coahuila

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, anunció la incorporación de una franquicia de béisbol semiprofesional como parte de su estrategia para impulsar el deporte y generar espacios de convivencia familiar. Se trata de los Bravos de San Dieguito Ramos Arizpe, equipo que formará parte de la Liga del Norte de Coahuila, considerada una de las competiciones más competitivas en el norte del país.

El anuncio fue dado a conocer por el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, quien destacó que este proyecto busca fortalecer la oferta deportiva del municipio y ampliar las oportunidades para la práctica del béisbol. En la presentación también participaron César Cerda, presidente deportivo del equipo, y Jorge Luis Ibarra, jugador con experiencia en ligas profesionales, quienes coincidieron en que la llegada de esta franquicia representa una oportunidad para detonar el talento local y elevar el nivel competitivo en la región. Los Bravos tendrán como sede el Parque Daniel Gutiérrez, donde disputarán sus encuentros como locales cada 15 días en formato de doble juego a siete entradas. La temporada arrancará el próximo 19 de abril y estará compuesta por 14 series, con la participación de ocho equipos.

García Zertuche subrayó que esta iniciativa responde a la visión del alcalde de diversificar las disciplinas deportivas en el municipio, sumando el béisbol semiprofesional a otras categorías en las que ya se tiene presencia, como el fútbol de tercera división profesional. Asimismo, destacó que la Liga del Norte de Coahuila reúne a jugadores con experiencia profesional y en desarrollo, lo que permitirá ofrecer un espectáculo competitivo y atractivo para las familias de Ramos Arizpe. El acceso a los juegos tendrá un costo de 50 pesos por jornada, lo que incluye ambos encuentros del día. Las puertas del parque abrirán desde las 9:00 de la mañana, con el objetivo de facilitar la asistencia y promover el ambiente familiar. Por su parte, la directiva del equipo señaló que el objetivo es competir al más alto nivel desde su temporada debut, con aspiraciones de campeonato, además de construir una estructura sólida que impulse el talento local desde categorías infantiles y juveniles. Con esta incorporación, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reiteró su compromiso de promover el deporte como una herramienta de desarrollo social, integración comunitaria y formación de nuevas generaciones.

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