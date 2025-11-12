Ramos Arizpe: Entregan primera clínica de la salud popular; atenderá hasta 12 mil personas

Con el propósito de acercar servicios médicos gratuitos y de calidad a las familias que más lo necesitan, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la inauguración de la primera Clínica de la Salud Popular en Ramos Arizpe, un proyecto que marca un avance significativo en materia de atención social y bienestar comunitario. El evento se llevó a cabo en Plaza Tula, ubicada en la colonia Analco, donde se dieron cita autoridades estatales, municipales y vecinos de la zona beneficiada. Acompañaron al edil el secretario de Salud del Estado, Eliud Aguirre Vázquez; su esposa Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe; y Ivonne Espinoza Torres, directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, quienes coincidieron en que esta clínica representa un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado de Coahuila, el Sistema DIF Estatal y el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe. TE PUEDE INTERESAR: Cerrará Ramos Arizpe el 2025 con nuevas obras de alumbrado público El objetivo de esta iniciativa es claro: llevar atención médica, dental, óptica y de laboratorio a miles de habitantes de distintos sectores del municipio, priorizando a quienes no cuentan con acceso a servicios de salud. Con esta primera clínica, se busca establecer un modelo de atención integral que garantice diagnósticos oportunos, tratamientos accesibles y un acompañamiento médico continuo. Durante su mensaje, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la trascendencia de esta nueva infraestructura social, subrayando que la salud debe entenderse como un derecho fundamental y no como un privilegio.

“Hoy damos un paso más en el propósito de cuidar lo más valioso que tenemos: la salud de nuestra gente. Esta clínica representa un servicio que dignifica la vida de las familias, porque la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho. Agradezco el gran respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien compartimos la visión de un Ramos Arizpe que crece con bienestar, oportunidades y calidad humana”, expresó el alcalde. La Clínica de la Salud Popular ofrecerá consultas médicas generales, atención dental y óptica, así como la entrega gratuita de más de 200 medicamentos del cuadro básico y estudios de laboratorio esenciales. Para acceder a estos servicios, los beneficiarios contarán con una Tarjeta de la Salud, con la que podrán recibir atención continua y personalizada. De acuerdo con las proyecciones del municipio, cada clínica podrá atender hasta 12 mil personas, y ya se contempla la instalación de una segunda unidad en los próximos meses, además del anuncio de una tercera durante el próximo año, con el fin de ampliar la cobertura y garantizar que más familias sean atendidas.

Por su parte, Ivonne Espinoza Torres, directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, subrayó la relevancia del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. “Sigamos trabajando en conjunto, más en el tema de la salud, que es tan importante; es una prioridad para los ciudadanos”, afirmó. A su vez, el secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, reconoció que la puesta en marcha de este tipo de proyectos fortalece la infraestructura médica y amplía la cobertura de atención en zonas donde más se requiere.