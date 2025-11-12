Ramos Arizpe: Entregan primera clínica de la salud popular; atenderá hasta 12 mil personas
El objetivo principal de esta iniciativa del gobierno estatal y municipal es brindar atención médica gratuita y de calidad a las familias que más lo necesitan
Con el propósito de acercar servicios médicos gratuitos y de calidad a las familias que más lo necesitan, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la inauguración de la primera Clínica de la Salud Popular en Ramos Arizpe, un proyecto que marca un avance significativo en materia de atención social y bienestar comunitario. El evento se llevó a cabo en Plaza Tula, ubicada en la colonia Analco, donde se dieron cita autoridades estatales, municipales y vecinos de la zona beneficiada.
Acompañaron al edil el secretario de Salud del Estado, Eliud Aguirre Vázquez; su esposa Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe; y Ivonne Espinoza Torres, directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, quienes coincidieron en que esta clínica representa un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado de Coahuila, el Sistema DIF Estatal y el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe.
El objetivo de esta iniciativa es claro: llevar atención médica, dental, óptica y de laboratorio a miles de habitantes de distintos sectores del municipio, priorizando a quienes no cuentan con acceso a servicios de salud. Con esta primera clínica, se busca establecer un modelo de atención integral que garantice diagnósticos oportunos, tratamientos accesibles y un acompañamiento médico continuo.
Durante su mensaje, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la trascendencia de esta nueva infraestructura social, subrayando que la salud debe entenderse como un derecho fundamental y no como un privilegio.
“Hoy damos un paso más en el propósito de cuidar lo más valioso que tenemos: la salud de nuestra gente. Esta clínica representa un servicio que dignifica la vida de las familias, porque la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho. Agradezco el gran respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien compartimos la visión de un Ramos Arizpe que crece con bienestar, oportunidades y calidad humana”, expresó el alcalde.
La Clínica de la Salud Popular ofrecerá consultas médicas generales, atención dental y óptica, así como la entrega gratuita de más de 200 medicamentos del cuadro básico y estudios de laboratorio esenciales. Para acceder a estos servicios, los beneficiarios contarán con una Tarjeta de la Salud, con la que podrán recibir atención continua y personalizada.
De acuerdo con las proyecciones del municipio, cada clínica podrá atender hasta 12 mil personas, y ya se contempla la instalación de una segunda unidad en los próximos meses, además del anuncio de una tercera durante el próximo año, con el fin de ampliar la cobertura y garantizar que más familias sean atendidas.
Por su parte, Ivonne Espinoza Torres, directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, subrayó la relevancia del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil.
“Sigamos trabajando en conjunto, más en el tema de la salud, que es tan importante; es una prioridad para los ciudadanos”, afirmó.
A su vez, el secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, reconoció que la puesta en marcha de este tipo de proyectos fortalece la infraestructura médica y amplía la cobertura de atención en zonas donde más se requiere.
“Llevarán atención médica gratuita a varias colonias como Analco y Manantiales. La puesta en marcha de esta clínica viene a fortalecer la visión y el trabajo del gobernador. Con el trabajo interinstitucional alcanzaremos mayor calidad en la atención médica, fortaleciendo el sistema de salud de la región sureste y especialmente de Ramos Arizpe”, señaló.
El nuevo centro médico operará de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, brindando atención integral con personal especializado en medicina general, odontología, enfermería, optometría y farmacia.
Esta iniciativa, además de mejorar el acceso a la salud, busca fomentar una cultura de prevención y autocuidado, mediante campañas permanentes, revisiones médicas preventivas y orientación sobre hábitos saludables. Con ello, el municipio refuerza su compromiso con la población más vulnerable y consolida una red de apoyo comunitario que promueve la equidad y la justicia social.
Clínicas de la salud popular en Ramos Arizpe
Cobertura y alcance
• En su primera etapa operan en las colonias Analco y Manantiales; próximamente se instalará una unidad más en el DIF Ramos Arizpe.
• Cada clínica atenderá hasta 12 mil derechohabientes de la zona urbana y rural.
• El acceso será mediante una tarjeta de la salud, que otorga servicios y beneficios gratuitos.
• Consulta médica general: ilimitada y gratuita.
• Atención dental: limpiezas, resinas y extracciones sin costo.
• Óptica: dos pares de lentes completos por año.
• Farmacia: más de 200 medicamentos del cuadro básico gratuitos; hasta seis por persona.
• Laboratorio: más de 20 estudios disponibles; seis sin costo por persona.
• Atención especializada: orientación por videollamada con médicos especialistas.
Estos son los horarios de atención
De lunes a viernes de 7:00 a 17:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Sectores beneficiados
Analco, Santa Luz Analco, Jardines de Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, Urbivilla, Villasol, Parajes de los Pinos, Parajes del Valle, Valle de los Pinos, Escorial, Cactus, Privada Cactus, Real del Valle y Valle Poniente, entre otras.