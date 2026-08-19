Ramos Arizpe fortalece coordinación para impulsar inversión industrial

RAMOS ARIZPE, COAH.- Al participar en la primera edición del Foro Ejecutivo Industrial AIERA 2026, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó la importancia de mantener una coordinación estrecha entre autoridades, empresarios y representantes del sector productivo para fortalecer el crecimiento económico de la Región Sureste de Coahuila. Ante integrantes de la iniciativa privada y acompañado por Luis Olivares, secretario de Economía de Coahuila, el Edil señaló que el trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, los municipios de la región y el sector empresarial permite conservar condiciones favorables para la llegada de capitales, ampliar las oportunidades de negocio y consolidar la competitividad industrial.

“En Ramos Arizpe sabemos que el crecimiento no se construye de manera aislada. Necesitamos trabajar de la mano con el Gobierno del Estado, con los municipios de toda la región y, por supuesto, con quienes todos los días generan empleo y hacen crecer nuestra industria. Esa coordinación es una de las grandes fortalezas que tenemos en Coahuila”, afirmó. IMPULSAN VINCULACIÓN ENTRE EMPRESAS Y GOBIERNO Organizado por la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), que preside Diego Gándara Cavazos, el encuentro fue planteado como un espacio de vinculación entre representantes de la industria, autoridades y líderes empresariales de la Región Sureste. En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Luis Olivares destacó que la suma de esfuerzos entre Gobierno y sector privado ha permitido alcanzar resultados y posicionar a Coahuila como uno de los principales polos industriales del país. “El Gobierno y la iniciativa privada estamos trabajando en una misma dirección. Hoy somos un referente industrial y el motor automotriz de México, pero el siguiente paso es diversificar nuestra economía y abrir la puerta a sectores como tecnología y semiconductores”, señaló.

Por su parte, Diego Gándara Cavazos, presidente de AIERA, expuso que la industria de Ramos Arizpe enfrenta una etapa marcada por cambios tecnológicos y transformaciones en los mercados, por lo que consideró necesario fortalecer las capacidades locales para responder a las nuevas demandas. “Hoy el reto es conectar mejor todas las capacidades que ya tenemos, desarrollar proveedores locales, capacitar y certificar talento e impulsar la transferencia tecnológica para que una mayor parte del valor de las inversiones se quede en nuestra región”, sostuvo. BUSCAN NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO El foro se realizó en el Hangar FBO ICCS–Mercurio Cargo y reunió a empresarios, directores generales, financieros, representantes gubernamentales y responsables de áreas de compras y cadenas de suministro.

Durante la jornada se generaron espacios para establecer nuevos vínculos comerciales, fortalecer relaciones entre compañías y autoridades, así como intercambiar perspectivas sobre las condiciones económicas que enfrenta actualmente el sector productivo. La agenda también puso sobre la mesa la necesidad de avanzar en la diversificación de actividades, el fortalecimiento de proveedores regionales y la preparación de capital humano especializado para atender industrias de mayor contenido tecnológico.